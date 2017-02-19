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Ислам и наряды: первый показ мод для мусульманок прошел в Лондоне

19.02.2017 20:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Свои модели показали около 40 дизайнеров. Одежду, которая была продемонстрирована на показе, можно было сразу же приобрести в специальном выставочном зале.

Ислам и наряды: первый показ мод для мусульманок прошел в Лондоне
© REUTERS Lucy Nicholson
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Дизайнеры, которые привезли на показ наряды, отмечали, что сейчас как никогда вырос спрос на модную одежду для мусульманок, при этом ее покупают не только исповедующие ислам, но и представители других религий, которые ценят скромность в одежде.

Неделя благопристойной моды в Лондоне проводилась впервые, и, по информации организаторов, получила огромный успех, а очередь посмотреть показ собралась задолго до начала.

 
 
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Первый в Великобритании показ мод для мусульманок состоялся в Лондоне в рамках недели благопристойной моды (London Modest Fashion Week). Смотрите на видео модные луки для...

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