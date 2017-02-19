Свои модели показали около 40 дизайнеров. Одежду, которая была продемонстрирована на показе, можно было сразу же приобрести в специальном выставочном зале.



© REUTERS Lucy Nicholson Инаугурация Трампа: наряды первой леди 15

Дизайнеры, которые привезли на показ наряды, отмечали, что сейчас как никогда вырос спрос на модную одежду для мусульманок, при этом ее покупают не только исповедующие ислам, но и представители других религий, которые ценят скромность в одежде.

Неделя благопристойной моды в Лондоне проводилась впервые, и, по информации организаторов, получила огромный успех, а очередь посмотреть показ собралась задолго до начала.