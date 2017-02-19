Воскресные поражения «Целе» и «Кристианстада» окончательно оформили официальный выход БГК им. Мешкова в плей-офф Лиги чемпионов. Впервые в истории суверенного белорусского гандбола наш клуб второй раз выходит в плей-офф Лиги чемпионов. И, что важно, это происходит второй раз подряд. SPORT.TUT.BY определил пять факторов, благодаря которым БГК удалось отметиться этим уникальным достижением.



bgk-meshkova.com

Спокойствие Александра Мешкова

Те, кто хорошо знаком с гандболом начала 2000-х, помнит тренерскую чехарду в Бресте. Но спустя десяток лет после создания БГК его учредители определились в векторе: клубы стали возглавлять тренеры с именем и им доверяли. Фактор доверия сначала позволяет Желько Бабичу дважды стать вице-чемпионами SEHA Gazprom Лиги, а затем приводит дружину Сергея Бебешко к беспрецедентным для белорусского гандбола достижениям в Лиге чемпионов. Отметим также, что впервые в истории отечественный клуб входит в десятку наиболее сильных команд континента. Именно так отметил официальный сайт ЕГФ прогресс БГК в целом. Без спокойствия в работе тренерского штаба это достижение было бы недосягаемым. Поэтому прошлогоднее избрание Александра Мешкова победителем в номинации «Человек года» по версии престижного рейтинга газеты «Прессбол» видится закономерным явлением.

Эффективная работа спортивного директора

В отличие от эпохи ГК «Динамо», в которой спортивный директор минчан Андрей Паращенко был одним из главных спикеров клуба, его коллега из Бреста Павел Башкин не особо на виду. Однако этот в прошлом именитый игрок со значительным опытом легионерского выступления в Испании и Словении, под конец карьеры осевший в Бресте, проявил себя поистине ценной находкой. В межсезонье БГК скорее находил, чем терял. Особо отметим аренду восходящей звезды европейского гандбола Имана Джамали, успешно перехваченного у ряда конкурентов. Лидеру сборной Венгрии с иранскими корнями потребовалось определенное время на адаптацию, однако в последних лигочемпионских играх Джамали разыгрался, и клуб вполне может связывать свои последние успехи, в том числе, с игрой Имана. Если добавить к этому укрепление клуба по другим позициям, умение сплотить легионеров и белорусов в единую команду (Башкин прекрасно общается на пяти иностранных языках, включая балканские), то получается, что его роль в клубе представляется более важной, чем просто роль спортивного директора.



Фото: bgk-meshkova.com

Тренерский дар Сергея Бебешко

Украинский тренер второй год подряд тренирует БГК и оба лигочемпионских сезона можно занести ему в актив. Прошлый сезон, в котором команда одержала верх в группе С из шести команд, а затем и в стыковых поединках, стал предвестником нынешнего — самого успешного в истории клуба. Битва в марте 2016 года с «Виве» стала нелегкой прогулкой для будущего обладателя Лиги чемпионов. В этом сезоне БГК проиграл всего три поединка из одиннадцати. Отметим две яркие победы Сергея Бебешко: впервые в истории белорусского гандбола был обыгран чемпион Бундеслиги «Райн Левен», а победа над «Пиком» из Сегеда практически обеспечила участие брестчан в нокаут-раунде.

В поединке с немецкой командой можно отметить невероятную самоотдачу команды — и это умение настроить игроков на важный матч весьма свойственно команде Сергея Бебешко. А в матче с «Пиком» главный тренер БГК прекрасно выстроил игру в отсутствие сразу нескольких плеймейкеров. Поединок, открывший лигочемпионский 2017 год, может войти в учебники тренерского мастерства в гандболе: без плеймейкеров соперникам были предложены сразу несколько схем, поставившие в тупик противника. Кроме того, очевидно, что победа над «Пиком» была достигнута за счет невероятных морально-волевых качеств, а в этом аспекте Сергей Бебешко — мастер своего дела.

Лучший в истории состав БГК

Опять же отметим роль Павла Башкина — БГК в межсезонье серьезно укрепился. Помимо упомянутого Имана Джамали отметим вратаря Раде Миятовича. Да, основной голкипер брестчан и сборной Хорватии Иван Пешич после поездки на Олимпийские игры поймал настоящий кураж и безоговорочно зарекомендовал себя лучшим вратарем брестчан в лигочемпионском сезоне, однако любой кипер нуждается в определенном отдыхе и здесь на авансцену выходил основной голкипер сборной Черногории Раде Миятович. Балканский тандем вратарей сыграл важную роль в сегодняшних турнирных достижениях БГК. Также отметим существенный прогресс игроков национальной сборной Беларуси. В первую очередь, это касается Сергея Шиловича, взявшего на себя лидерские функции после серьезной травмы разыгрывающего Дмитрия Никуленкова. Кроме того, выделим яркий дебют в Лиге чемпионов юного брестчанина Артема Кулака, а также прогресс сборников Дениса Рутенко и Вячеслава Шумака. Также важно, что контракт с БГК уже продлил главный голеадор клуба — настоящая звезда европейского гандбола Растко Стойкович.

Одна из лучших маркетинговых служб в Лиге чемпионов

Участие в элитной группе Лиги чемпионов складывается не только из спортивных показателей. Существенными пунктами рейтинга клуба являются инфраструктурные и маркетинговые показатели клуба. С инфраструктурой проблем нет: в Бресте есть люксовый отель и аэропорт международного класса. Маркетинг клуба, в свою очередь, по словам чиновников Европейской федерации гандбола, на протяжении двух сезонов является одним из образцовых в лиге. В преддверии игр город заполонен рекламой игр, а дворец спорта «Виктория» собирает на матчах Лиги чемпионов аншлаги. По информации SPORT.TUT.BY, после ухода из хоккейного «Динамо» начальник управления маркетинга и рекламы ХК «Динамо-Минск» Лидия Семенова должна была возглавить аналогичное подразделение в одном из клубов футбольной российской Премьер-Лиги, но учредитель БГК Александр Мешков сработал на опережение. Сегодня брестский флагман входит в число элитных клубов страны в сфере маркетинга.





БГК осталось провести три игры в групповом турнире Лиги чемпионов, но сегодня в Бресте уже готовятся ко второму подряд плей-офф. Стоит отметить, что по итогам двух последних лет БГК им. Мешкова стал единственным белорусским клубом, номинированным на премию «Триумф». Также не стоит упускать из виду то, что клуб из Бреста недавно стал инициатором детской гандбольной лиги Zubr Cup, которая позволит юным гандболистам 2002−2003 годов рождения существенно улучшить гандбольную соревновательную практику в целях развития отечественного спорта.

Во второй половине марта команда сыграет первый матч 1/8 Лиги чемпионов. Скорее всего, соперником станет «Фленсбург» или «Веспрем». В любом случае, в марте к Бресту будет приковано внимание всей гандбольной Европы.