For Honor — средневековый экшен, посвященный бескомпромиссной войне викингов, рыцарей и самураев. В вымышленном мире игры три стороны живут на одном континенте и только и делают, что воюют друг с другом. Почему так происходит? Потому что так надо. Не задавайте глупых вопросов.

Наша оценка игры: 8 из 10.





For Honor направлена в первую очередь на мультиплеер. Это главное, что нужно знать перед покупкой. Блеклая сюжетная кампания — скорее растянутое на десять часов обучение, чем внятная история про войну. Вам дадут поиграть за разных бойцов, покажут основные локации, научать более-менее правильно обращаться с оружием и помогут вникнуть в механику боя. Не более того.

Поэтому я, как истинный воин, отправился в самое пекло — в мультиплеер. Это была моя первая ошибка. В качестве своего протеже выбрал самурая для большей аутентичности, а герб сделал в стиле Ferrari — гарцующий жеребец на желтом фоне. Получилось лучше, чем оригинал.





Следуя пути воина

Кодекс чести японских воинов «Хагакурэ» учит, что путь самурая — смерть. В For Honor я честно старался следовать этому пути и у меня неплохо получалось. Была одна проблема — игра поощряет техничные убийства и славные победы, а не жалкую смерть от вражеского клинка.

Первый раз я умер в режиме дуэли. Регламент следующий: есть пять раундов, но для победы достаточно выжить в трех из них. Мой противник (тоже самурай, но другого класса) заколол меня раньше, чем я смог продемонстрировать ему свои мастерские удары катаной.

Оставалось еще четыре раунда, чтобы отыграться, но уже во втором заходе я погиб славной смертью, пытаясь парировать удары соперника. Выходило неуклюже, поражение обидное, но более чем заслуженное.





В третьем раунде я впервые победил. Это был триумф. Несколькими четкими и точными ударами я отважно одолел вражеского самурая, показав, кто тут самый крутой воин на районе. Во время четвертого раунда я снова ступил на путь самурая.

Осознав свою тотальную никчемность в режиме 1 на 1, я выбрал сетевую игру 2 на 2, где шансов на успех у меня было больше — все-таки там твою спину прикрывает напарник. Схема такая же: всего пять раундов, но выиграть нужно три.





После быстрого убийства не очень опытного рыцаря (игрок, видимо, еще не разобрался с управлением), я стремительно ринулся на помощь своему товарищу. Дела у него шли неплохо, но я решил, что он отчаянно во мне нуждается. В два меча мы быстро расправились с обреченным врагом. Нечестно? Эй, я помогал брату по оружию! Это доблесть, а не позор.

Во втором раунде вражеский рыцарь без страха и упрека пал смертью храбрых от моей руки еще раз, и к этому времени мой напарник также расправился со своим визави. Победа далась легко, но оставался финальный раунд. В нем дела пошли резко хуже.





Мой рыцарь похоже дал геймпад своему старшему брату, потому что он начал играть не в пример лучше: тайфун ловких ударов снес меня за несколько секунд, не дав опомниться ни на секунду. То же самое произошло с и моим товарищем, но это и не мудрено: вдвоем на одного нападают только трусы без чести и совести, это все знают.

Во время финального раунда второй игрок на стороне противника почему-то покинул игру, и его место занял искусственный интеллект. В этот раз было несложно. Каким-то невообразимым способом я за пару ударов одолел компьютерного соперника, и вместе с товарищем мы вдвоем отомстили рыцарю за его подлость в прошлом раунде.





Тотальная война

После битвы настало время отправится в меню персональных настроек героя. Там можно настроить внешность персонажа, выбрать способности и обмундирование. Навыки открываются по мере прокачки, а вот снаряжение выпадает после боя, но его также можно покупать — For Honor не чурается микротранзакций.

Ресурсы можно добыть в боях, но нужно сразу привыкнуть к тому, что это долго — быстрее, но дороже купить валюту за реальные деньги в магазине. И это при том, что вы уже потратились на игру.





Надев на самурая новый шлем, чуть улучшающий восстановление выносливости, и нарисовав на нагруднике логотип Ferrari, я снова отправился в бой, на этот раз — в режим захвата территорий.

Он совсем обычный: нужно захватывать и удерживать ключевые точки на карте. Побеждает тот, кто первым наберет 1000 очков, а после убьет всех четырех вражеских героев. Чтобы чувствовался масштаб войны, по уровню бегают солдаты-статисты, которые не представляют большой угрозы: при желании их можно убить с одного удара.





Матч начался великолепно. Мы с товарищами захватили сразу две точки и начали охоту на героев противника. Долго искать не пришлось: буквально из ниоткуда вынырнул викинг, который положил одного из моих соратников, но будучи сильно раненым, пал от моей катаны. Было несложно.

К этому времени наша команда потеряла точку B, и мне пришлось отправится на ее захват. Быстро разбросав слабых солдат, я со своими миньонами-рыцарями завладел ключевой позицией, приносящей очки.

Внезапно на меня налетели сразу два противника. Честно стараясь отбиваться от двух скандинавских топоров одновременно, я каким-то образом убил одного викинга, но был сражен его напарником. Обидно, но зато получил достижение «Нечестный бой».





После нескольких секунд ожидания я возродился и ринулся на захват контрольной точки в башне. Там наткнулся на раненого самурая. Схватка с ним была недолгой, но крайне напряженной. Отразив пару ударов, я оглушил соперника и повалил его наземь. В этом же положении он и умер. Это была милосердная смерть, ведь я его мог столкнуть с высоты, и он бы распластался где-то у основания башни.

По пути на другую точку я попал в засаду, где двое врагов быстро выбили из меня дух. Хорошо, что тогда мы вели по очкам. Прождав пять секунд, казавшиеся вечностью, я снова был на поле брани. В этот раз решил отправился туда, где были мои союзники — бегать в одиночку, как оказалось, слишком опасно.

Прибыл вовремя. Не разбирая, где свои, а где чужие, с криком «Кавабанга!!!» ворвался в самую гущу и шальным ударом снес голову какому-то врагу. Затем меня убил рыцарь-подлец ударом в спину. У Леонардо получилось бы лучше.





После того, как я вернулся в мир живых, прозвучал гонг — мы набрали 1000 очков первыми, осталось зарубить врагов в последний раз. Когда я прибежал на место битвы, противников осталось всего двое, и они уже сражались с моими союзниками.

Я решил проявить благородство и не стал вмешиваться. Через две секунды один из викингов случайно порезался об мою катану и умер. Я честно ничего не делал!

Один в поле не воин

После славных побед за самурая я решил повоевать в качестве рыцаря. На этот раз отправился в режим «Смертельная схватка». Это примерно то же самое, что и захват точек, но только ничего захватывать не нужно, а очки даются за убийство врагов.





Не успел я добежать до своих соратников, как меня сразил самурай 11 уровня. «Любопытный подбор соперников», — подумал я, глядя на экран ожидания воскрешения. В следующий раз меня убил так же стремительно другой самурай. Или это был тот же самый?

Череда смертей не прекращалась, попытки кое-как сопротивляться ни к чему не приводили. Меня немного оправдывало то, что враги бегали парами, так что я всегда оказывался в меньшинстве. Как и мои союзники.

Синхронизировать наши перемещения никто не додумался, поэтому уже скоро разрыв в очках был запредельный, и команда соперников вскоре достигла наивысшего результата. Им осталось перебить нас по одиночке в последний раз, что у них успешно и получилось. Режим «Смертельная схватка» хороший, играть я в него, конечно, больше не буду.





С практикой приходит умение

Разочаровавшись в рыцаре, я вернулся к самураю и успешным битвам 2 на 2. Фортуна снова была на моей стороне. Спустя четыре секунды со старта я столкнул своего соперника со скалы.

Чувствуя себя царем Леонидом, решил посмотреть, как себя чувствует союзник. У него дела шли не так хорошо, поэтому пришлось немного подсобить: пара ударов катаной и бездыханное тело врага уже валялось где-то в кустах.

Второй раунд стал испытанием для нервной системы. Мой соперник ушел в глухую оборону, и это его спасло. Как я ни старался, враг успевал блокировать мои удары, а попытки оглушить каждый раз проваливались. В итоге мой самурай выдохся, превратившись в мальчика для битья.





Третий и четвертый раунды расставили все по местам. Порхая как бабочка и жаля как пчела, я сражался искусно и дважды приходил на помощь своему сопартийцу. Кажется, я понял, как играть в For Honor. Падите ниц перед королем! То есть самураем, конечно.

For Honor — игра, которая требует много времени. Нельзя так просто взять и начать побеждать. Нужно выучить приемы своего любимого героя и по возможности знать особенности остальных одиннадцати персонажей, чтобы не выглядеть жалким оруженосцем.



В механике боя разбираться интересно, но только, если у вас много времени и терпения. В противном случае на For Honor даже не стоит поглядывать. Разработчики явно будут выпускать обновления с новыми локациями и сторонами конфликта — рыцарями, викингами и самураями дело не ограничится.

Так что, если нужна игра на ближайший год-два, For Honor — самое оно. Но это совсем не та игра, если вы просто ищите что-нибудь про рыцарей и средневековье.