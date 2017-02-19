AFISHA.TUT.BY продолжает отслеживать новинки трейлеров на просторах интернета. На этот раз редакция предлагает оценить видео музыкальной драмы, военного триллера и хоррора с Энн Хэттуэй.

«Дом»

Премьера в мире: с 29 июня 2017 г. Режиссер: Эндрю Дж. Коэн Актеры: Уилл Феррелл, Эми Полер, Джейсон Манцукас, Эллисон Толман, Сэм Ричардсон

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Фильм рассказывает о родителях, которые открывают нелегальное казино в подвале своего дома, чтобы оплатить учебу дочери в престижном университете. Снимает картину Эндрю Дж. Коэн, который ранее продюсировал комедии «Сорокалетний девственник» и «Соседи. На тропе войны».

«Песня за песней»

Премьера в мире: с 10 марта 2017 г. Режиссер: Терренс Малик Актеры: Натали Портман, Майкл Фассбендер, Райан Гослинг, Руни Мара, Хейли Беннетт

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Терренс Малик выпускает новый фильм — музыкальную мелодраму. За камерой в очередной раз Эммануэль Любецки, поэтому даже если не будет смысла, будет все равно красиво. Расскажет проект о двух пересекающихся любовных треугольниках…

«Моя девушка — монстр»

Премьера в мире: с 9 сентября 2016 г. Режиссер: Начо Вигалондо Актеры: Дэн Стивенс, Джейсон Судейкис, Тим Блейк Нельсон, Остин Стоуэлл

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Фильм, сочетающий разные жанры от ужастика до комедии, выйдет в широкий прокат в апреле. Гигантский монстр нападает на Сеул, разрушая все на своем пути. Тем временем в Нью-Йорке потерявшая работу девушка понимает, что каким-то образом связана с этим событием. Главная роль — у Энн Хэтэуэй.

«Руда»

Премьера в мире: с 6 октября 2016 г. Режиссер: Фабио Гуальоне, Фабио Резинаро Актеры: Арми Хаммер, Том Каллен, Аннабелль Уоллис

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Картина рассказывает о военном, который в пустыне наступил на мину и пробует высвободиться. Дата международного релиза этого камерного проекта пока неизвестна.

«Могучие рейнджеры»

Премьера в мире: с 22 марта 2017 г. Режиссер: Дин Израэлайт Актеры: Элизабет Бэнкс, Брайан Крэнстон, Бекки Джи, Наоми Скотт, Билл Хейдер

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Пять подростков со сверхспособностями спасают свой городок и всю планету от инопланетных злодеев. Возможно, главный фанатский проект весны выйдет на экраны уже через месяц.