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Трейлеры, которые вы могли пропустить за неделю: хоррор с Хэттуэй и Гослинг в музыкальном фильме
AFISHA.TUT.BY продолжает отслеживать новинки трейлеров на просторах интернета. На этот раз редакция предлагает оценить видео музыкальной драмы, военного триллера и хоррора с Энн Хэттуэй.
«Дом»
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Фильм рассказывает о родителях, которые открывают нелегальное казино в подвале своего дома, чтобы оплатить учебу дочери в престижном университете. Снимает картину Эндрю Дж. Коэн, который ранее продюсировал комедии «Сорокалетний девственник» и «Соседи. На тропе войны».
«Песня за песней»
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Терренс Малик выпускает новый фильм — музыкальную мелодраму. За камерой в очередной раз Эммануэль Любецки, поэтому даже если не будет смысла, будет все равно красиво. Расскажет проект о двух пересекающихся любовных треугольниках…
«Моя девушка — монстр»
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Фильм, сочетающий разные жанры от ужастика до комедии, выйдет в широкий прокат в апреле. Гигантский монстр нападает на Сеул, разрушая все на своем пути. Тем временем в Нью-Йорке потерявшая работу девушка понимает, что каким-то образом связана с этим событием. Главная роль — у Энн Хэтэуэй.
«Руда»
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Картина рассказывает о военном, который в пустыне наступил на мину и пробует высвободиться. Дата международного релиза этого камерного проекта пока неизвестна.
«Могучие рейнджеры»
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Пять подростков со сверхспособностями спасают свой городок и всю планету от инопланетных злодеев. Возможно, главный фанатский проект весны выйдет на экраны уже через месяц.
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На этот раз редакция предлагает оценить видео музыкальной драмы, военного триллера и хоррора с Энн Хэттуэй.
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