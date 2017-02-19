Середина между зимним солнцестоянием и весенним равноденствием известен как День сурка, но есть и другие. Также существует среднее время между Лунным и Солнечным календарями. Два этих календаря связаны не только со светилами Луной и Солнцем, но и с дальними видимыми планетами Юпитером и Сатурном. Лунный год начинается с новолуния в Водолее (каждый год в разные даты), а Солнечный год — в день весеннего равноденствия. Середина между ними — это время гармонии, время золотой середины.

"На данный момент серединная точка приходится на утро 23 февраля. В это время необходимо предельно внимательно относиться к своим мыслям и поступкам, не впадать в крайности. Лунный календарь связан с циклом Юпитера — а Юпитер связан с общественным законом. А Солнечный календарь связан с Сатурном, который отвечает за так называемый внутренний закон", — рассказал астролог.

Это время, когда каждая личность может вписаться в коллективные процессы. Нужно тщательно продумать все планы и дела в это время. Ошибки, авантюры и эгоистичные поступки могут иметь совершенно неожиданные, чаще неприятные, последствия. Астролог предупреждает, что нужно обратить внимание на здоровье, так, как в это время вырастает вероятность отравлений, как некачественными пищевыми продуктами, так и медикаментами и алкоголем. А совпадение серединного времени с днем Защитника Отечества говорит о том, что мужчины должны держать себя в руках, особенно в партнерских отношениях.

"Мужчинам в процессе поздравлений нужно соблюдать меру, и не поступать эпатажно и анархически. Здесь работают Марс, связанный с войнами, и Уран, связанный с неожиданностями. Их соединение начнется 23 февраля, потом они войдут в так называемый "разрушительный градус", и последствия могут быть совершенно непредсказуемыми", — сказал Вячеслав Бонча.

Не стоит также делать поспешных выводов, не впадать в крайности и избегать ссор со своими близкими. В глобальном же плане возрастет вероятность землетрясений, особенно в сейсмозонах и в прибрежных к морю районах. Может возрасти аварийность на авиационном транспорте, на химических производствах, а также всплеске анархической активности в течении месяца.

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