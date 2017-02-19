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Масленичная неделя началась у православных
20.02.2017 07:59 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 фев – Sputnik. Последняя неделя перед Великим постом – масленичная – началась у православных.
© Sputnik/ Егор Литвин
Церковь в эту неделю предписывает отказаться от мясной пищи: можно употреблять в пищу сыр и другие молочные продукты, в том числе масло. Отсюда и названия этой недели – Сырная седмица и Масленица.
Как отметили Sputnik священнослужители, основной идеей Сырной седмицы является подготовка к Великому посту, который длится 40 дней.
Завершается Масленица Прощеным воскресеньем, в этот день Церковь вспоминает изгнание Адама из рая – событие, которое напоминает людям о необходимости очиститься от грехов. В этот день верующие просят друг у друга прощения, чтобы в Великий пост вступить чистым сердцем, рассказали священнослужители.
Они напомнили, что уже вступил в силу запрет на венчания, который продлится весь Великий пост.
Веселая Масленица
В народе Масленица была веселой порой, как правило, лишенной религиозных мотивов. На Масленицу устраивали гуляния, пекли блины, ходили друг к другу в гости.
Как рассказали этнографы, каждый день Масленичной недели имел свое значение. В понедельник – встреча солнца, хозяйки пекли блины и первый блин отдавали нищим.
Во вторник справляли "заигрыши" – парни приглашали девушек кататься со снежных гор, ходили в гости и приглядывали невест.
В среду – "лакомку" – тещи угощали блинами зятьев, а в "широкий" четверг народное гулянье набирало силу, люди катались на тройках и устраивали кулачные бои.
В пятницу проходили "тещины вечерки", во время которых зятья приглашали с ответным визитом тещ к себе домой и угощали их блинами.
В субботу отмечались "золовкины посиделки", когда молодая невестка приглашала в гости всех родных, а те смотрели, какая она хозяйка.
В воскресенье просили друг у другая прощения и наступал 40-дневный пост.
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Верующие в следующее воскресенье попросят друг у друга прощения и у них начнется Великий пост, Пасха в этом году приходится на 16 апреля, она совпадает с...
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