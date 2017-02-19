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Гидромет о погоде в понедельник: порывистый ветер и возможен снег
20.02.2017 07:49 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 фев – Sputnik. Ветреная погода сохранится в Беларуси в понедельник 20 февраля, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
© Sputnik Евгений Биятов
Ранее синоптики предупредили, что неустойчивая погода сохранится в стране как минимум до вторника, при этом ожидается, что до конца февраля морозов уже не будет.
"Будет облачно с прояснениями, в основном по северной половине страны небольшие осадки – мокрый снег и дождь. Утром слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный, по северу порывистый", – сказали в Гидромете.
Там также сообщили, что максимальная температура воздуха днем составит от 0 до +5°С.
В Минске, по информации синоптиков, без существенных осадков, а днем столбики термометров поднимутся до отметки +2°С.
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В Минске, по информации синоптиков, без существенных осадков, а днем столбики термометров поднимутся до отметки +2°С.
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