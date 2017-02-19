Важную роль в интерьере любого помещения играет текстильный декор и «одежда для окон». Одно время были модны многослойность и рюшки, стразы и кружево. Потом мода ушла в минимализм. Выбор штор — задача ответственная.



— Натуральность — вне времени, — говорит художник-дизайнер студии дизайна интерьера « ДиКинг » Наталья Гончарова. — Хлопок и лен по-прежнему лидируют, поскольку совмещают вечные тренды: натуральность, экологичность и практичность. Но даже хлопок и лен может быть всевозможных текстур и принтов, фактур и расцветок. Важно помнить, что выбор материала стоит основывать на общем оформлении интерьера.

В актуальном современном дизайне вполне допустима небольшая небрежность, сочетание застывших форм с непринужденностью.

Для интерьера в классическом стиле традиционна тяжелая ткань портьер и прозрачная органза занавесок.



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Хайтеку свойственны прозрачные материалы с металлической нитью или лазерной просечкой. Все оттенки холодного металла подчеркнут сдержанность и строгость.



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Для прованса подходит хлопок, лен и другие натуральные ткани. Шторы могут быть однотонные или с незамысловатым рисунком.



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Минимализм требует прозрачную ткань. Изящность простоты, отсутствие лишних вещей в помещении. Даже карнизы стоит использовать максимально простые, это может быть обычная деревянная планка или незаметный алюминиевый профиль. Что касается цветовой палитры, наилучшим вариантом станет черно-белая гамма. Не исключаю в таком интерьере и молочные, и пепельные тона.



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Созерцательный мир восточного текстиля отнесет вас в бесконечную и совершенно новую сказку.



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Эклектика может быть и простой, и контрастной. Смешение стилей диктует разнообразие.



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Стиль шале, как правило, не терпит ярких красок. Он любит светлые тона, идеально сочетающиеся с деревом или камнем. Лейтмотив стиля — это простота и природность, потому любая вычурность или намек на пафос недопустимы.



Фото сайта vmireshtor.com

Винтаж у подойдет нежный шелк, бархат или парча, а также тюль с золотой вышивкой. Для винтажных штор характерно использование кружев, бахромы, других декорирующих элементов.



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При выборе штор стоит помнить несколько простых правил:

— шторы из плотных и тяжелых тканей хорошо сочетаются с полупрозрачными, струящимися и легкими тюлями;

— цветовая гамма должна подходить тем оттенкам, которые используются в помещении (как вариант, можно выбрать и контрастные цвета, но они непременно должны подходить одному или нескольким предметам в комнате);

— возможны композиции, состоящие из нескольких вариантов штор (не меньше двух). Это могут быть, например, ночные и дневные шторы.



Фото сайта ciscoexpo.ru

— шторы, на которых изображен поперечный контрастный принт, зрительно расширяют комнату, а вертикальный рисунок делает ее более вытянутой.

Если есть необходимость в установке жалюзи, например, на окнах с солнечной стороны или на первом этаже, обратите внимание на натуральные — из дерева или бамбука. Все такими же популярными остаются рулонные шторки с красивыми принтами, римские шторы из натуральных материалов, например, из хлопка, льна, «мешковины». Они могут использоваться в качестве дополнения к основному декору окон.



Фото сайта арт-интерьер.москва

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