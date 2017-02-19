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По карману. В чем плюсы нового кандидата на пост наставника футбольной сборной Беларуси

20.02.2017 09:19 — Разное | Tut.by  
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После череды отказов возглавить футбольную сборную Беларуси на горизонте замаячила еще одна кандидатура — рулевой жодинского клуба «Торпедо-БелАЗ» Игорь Криушенко. Колумнист «Прессбола» Андрей Вашкевич порассуждал о плюсах возможного будущего главного тренера национальной сборной.


Игорь Криушенко. Фото: tribuna.com

Кандидатура Криушенко в качестве главного тренера сборной — это вариант не провальный, как ни крути. Рабочий выбор в сложившейся ситуации. А ситуация сложилась такая, что сборную пора бы уже кому-то тренировать. И Игорь Николаевич обладает многими необходимыми для этого качествами. Давайте сегодня про плюсы без минусов.

Он глубоко в теме белорусского футбола. За последние пять лет он просмотрел несметное количество матчей родного первенства и знает в лицо всех игроков.

У него есть опыт ярких тренерских удач (начиная с перезагрузки БАТЭ в 2005-м).

У него есть опыт побед (и с БАТЭ, и с новосибирской «Сибирью», и с жодинским «Торпедо"-БелАЗом) и опыт работы в непростых «легионерских» условиях (Узбекистан, помимо той же «Сибири»). Сомнения в его квалификации и стабильности если и есть, то небольшие.

Он готов удивлять вариативностью тактики. Он в золотом для тренерства возрасте.

Наконец, он по карману АБФФ, что немаловажно. И он лучше, чем любой из отказавшихся кандидатов, знает, куда идет.

Главным фактором в пользу Криушенко я бы назвал мотивацию. Не думаю, что кто-то из маститых отказников рассматривал сборную Беларуси как повышение. Все они работали «на других планетах» — с другими игроками и за другие деньги. Что для Скрипника, работавшего в бундеслиге, сборная Беларуси? Или для Кучука, водившего «Локомотив»? Или для Кононова, имевшего все дары «Краснодара»?

Для Игоря Николаевича это будет однозначный шаг не в сторону, а вверх. Его мотивация будет предельной. Что для команды чрезвычайно полезно.

В то же время с точки зрения медийности кандидатура Криушенко вряд ли выиграет что у его предшественников-тренеров, что у конкурентов за место. Он не новый человек для СМИ. Он не Штанге и не Хацкевич. Задавать ему вопросы в прошлом году можно было каждую неделю в неограниченном количестве.

Чего точно не будет у сборной потенциального тренера Криушенко, так это завышенных ожиданий. От предыдущего Николаевича действительно ждали побед. От возможного следующего, не исключено, будут ждать, чтобы не стало хуже. Может быть, и это хорошо.


Игорь Криушенко. Фото: fcbate.by

Сборная Беларуси остается без главного тренера с декабря 2016-го, когда был уволен Александр Хацкевич. АБФФ ведет переговоры с кандидатами и пока не определилась с выбором.

Один из них, россиянин Николай Писарев, накануне возглавил нижегородский клуб «Олимпиец» из 3-го по рангу дивизиона чемпионата России.

Ранее представитель белорусской тренерской школы Олег Кононов рассказал, что больше не претендует на пост главного тренера сборной Беларуси, хотя недавно был готов вернуться к рассмотрению этого вопроса.

Бывший наставник московского «Локомотива» и краснодарской «Кубани» Леонид Кучук принял украинскую «Сталь».

Украинский специалист Виктор Скрипник, руководивший германским «Вердером», также заявил, что больше не претендует на вакантное место.

По информации «Прессбола», в число претендентов на вакансию входили Анатолий Байдачный и Александр Бородюк, который также может занять должность спортивного директора Российского футбольного союза.

Но 17 февраля Анатолий Байдачный сообщил Tribuna.com, что не возглавит сборную Беларуси.

В числе претендентов звучала также фамилия бывшего главного тренера московского «Спартака» Валерия Карпина, но 16 февраля стало известно, что он назначен главным редактором футбольных трансляций «Матч ТВ».

Ближайший матч квалификации чемпионата мира — 2018 сборная Беларуси проведет 25 марта в Стокгольме против команды Швеции, 28 марта в Македонии в городе Скопье на стадионе «Филип II» белорусы сыграют товарищеский поединок с македонцами, на 1 июня запланирован спарринг со Швейцарией, 9 июня состоится домашний матч отбора к ЧМ-2018 против Болгарии, а 12 июня белорусы в товарищеском матче примут Новую Зеландию.

Соперниками сборной Беларуси в квалификации к ЧМ-2018 в оставшихся матчах станут также команды Люксембурга (31 августа в гостях), Швеции (3 сентября дома), Голландии (7 октября дома), Франции (10 октября в гостях).

Турнирное положение в группе «А»:

1. Франция — 10 очков (4 матча; разница мячей 7−2)

2. Голландия — 7 (4; 8−4)

3. Швеция — 7 (4; 6−3),

4. Болгария — 6 (4; 6−10)

5. Беларусь — 2 (4; 2−6)

6. Люксембург — 1 (4; 5−9).

Прямые путевки в финальную стадию ЧМ-2018 от Европы получат победители 9 отборочных групп по итогам двухкруговых турниров (дома и в гостях). Еще 4 пропуска в стыковых поединках разыграют 8 лучших команд среди занявших вторые места. Стыковые матчи пройдут в ноябре 2017 года.

 
 
Ссылка на источник 24
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Колумнист "Прессбола" Андрей Вашкевич порассуждал о плюсах возможного будущего главного тренера национальной сборной.

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