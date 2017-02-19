После череды отказов возглавить футбольную сборную Беларуси на горизонте замаячила еще одна кандидатура — рулевой жодинского клуба «Торпедо-БелАЗ» Игорь Криушенко. Колумнист «Прессбола» Андрей Вашкевич порассуждал о плюсах возможного будущего главного тренера национальной сборной.



Игорь Криушенко. Фото: tribuna.com

Кандидатура Криушенко в качестве главного тренера сборной — это вариант не провальный, как ни крути. Рабочий выбор в сложившейся ситуации. А ситуация сложилась такая, что сборную пора бы уже кому-то тренировать. И Игорь Николаевич обладает многими необходимыми для этого качествами. Давайте сегодня про плюсы без минусов.

Он глубоко в теме белорусского футбола. За последние пять лет он просмотрел несметное количество матчей родного первенства и знает в лицо всех игроков.

У него есть опыт ярких тренерских удач (начиная с перезагрузки БАТЭ в 2005-м).

У него есть опыт побед (и с БАТЭ, и с новосибирской «Сибирью», и с жодинским «Торпедо"-БелАЗом) и опыт работы в непростых «легионерских» условиях (Узбекистан, помимо той же «Сибири»). Сомнения в его квалификации и стабильности если и есть, то небольшие.

Он готов удивлять вариативностью тактики. Он в золотом для тренерства возрасте.

Наконец, он по карману АБФФ, что немаловажно. И он лучше, чем любой из отказавшихся кандидатов, знает, куда идет.

Главным фактором в пользу Криушенко я бы назвал мотивацию. Не думаю, что кто-то из маститых отказников рассматривал сборную Беларуси как повышение. Все они работали «на других планетах» — с другими игроками и за другие деньги. Что для Скрипника, работавшего в бундеслиге, сборная Беларуси? Или для Кучука, водившего «Локомотив»? Или для Кононова, имевшего все дары «Краснодара»?

Для Игоря Николаевича это будет однозначный шаг не в сторону, а вверх. Его мотивация будет предельной. Что для команды чрезвычайно полезно.

В то же время с точки зрения медийности кандидатура Криушенко вряд ли выиграет что у его предшественников-тренеров, что у конкурентов за место. Он не новый человек для СМИ. Он не Штанге и не Хацкевич. Задавать ему вопросы в прошлом году можно было каждую неделю в неограниченном количестве.

Чего точно не будет у сборной потенциального тренера Криушенко, так это завышенных ожиданий. От предыдущего Николаевича действительно ждали побед. От возможного следующего, не исключено, будут ждать, чтобы не стало хуже. Может быть, и это хорошо.



Игорь Криушенко. Фото: fcbate.by

Сборная Беларуси остается без главного тренера с декабря 2016-го, когда был уволен Александр Хацкевич. АБФФ ведет переговоры с кандидатами и пока не определилась с выбором.

Один из них, россиянин Николай Писарев, накануне возглавил нижегородский клуб «Олимпиец» из 3-го по рангу дивизиона чемпионата России.

Ранее представитель белорусской тренерской школы Олег Кононов рассказал, что больше не претендует на пост главного тренера сборной Беларуси, хотя недавно был готов вернуться к рассмотрению этого вопроса.

Бывший наставник московского «Локомотива» и краснодарской «Кубани» Леонид Кучук принял украинскую «Сталь».

Украинский специалист Виктор Скрипник, руководивший германским «Вердером», также заявил, что больше не претендует на вакантное место.

По информации «Прессбола», в число претендентов на вакансию входили Анатолий Байдачный и Александр Бородюк, который также может занять должность спортивного директора Российского футбольного союза.

Но 17 февраля Анатолий Байдачный сообщил Tribuna.com , что не возглавит сборную Беларуси.

В числе претендентов звучала также фамилия бывшего главного тренера московского «Спартака» Валерия Карпина, но 16 февраля стало известно , что он назначен главным редактором футбольных трансляций «Матч ТВ».

Ближайший матч квалификации чемпионата мира — 2018 сборная Беларуси проведет 25 марта в Стокгольме против команды Швеции, 28 марта в Македонии в городе Скопье на стадионе «Филип II» белорусы сыграют товарищеский поединок с македонцами, на 1 июня запланирован спарринг со Швейцарией, 9 июня состоится домашний матч отбора к ЧМ-2018 против Болгарии, а 12 июня белорусы в товарищеском матче примут Новую Зеландию.

Соперниками сборной Беларуси в квалификации к ЧМ-2018 в оставшихся матчах станут также команды Люксембурга (31 августа в гостях), Швеции (3 сентября дома), Голландии (7 октября дома), Франции (10 октября в гостях).

Турнирное положение в группе «А»:

1. Франция — 10 очков (4 матча; разница мячей 7−2)

2. Голландия — 7 (4; 8−4)

3. Швеция — 7 (4; 6−3),

4. Болгария — 6 (4; 6−10)

5. Беларусь — 2 (4; 2−6)

6. Люксембург — 1 (4; 5−9).

Прямые путевки в финальную стадию ЧМ-2018 от Европы получат победители 9 отборочных групп по итогам двухкруговых турниров (дома и в гостях). Еще 4 пропуска в стыковых поединках разыграют 8 лучших команд среди занявших вторые места. Стыковые матчи пройдут в ноябре 2017 года.