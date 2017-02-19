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LADY.TUT.BY при поддержке Альфа-Банка представляет шестой сезон проекта о серьезном бизнесе с женским лицом — «Леди Босс — 2017».

Перед тем как написать новую главу нашумевшего проекта, мы решили немного поностальгировать и вспомнить, как и, главное, с кого все начиналось. А хорошие мысли, как известно, приходят только в хорошем месте. Именно поэтому площадкой для pre-party был выбран уютный и вдохновляющий оздоровительный комплекс «Ислочь — Парк» .

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Там самые преданные проекту участницы предыдущих сезонов «Леди Босс» поделились своим опытом с теми, кому только предстоит пройти «школу бизнес-леди». А рассказать было что! Ведь именно вы, наши самые смелые, инициативные и успешные леди, делали проект из года в год всё лучше! На протяжении шести лет «Леди Босс» чувствовал мощнейшую поддержку и помощь от своих верных друзей-участниц! Спасибо вам за это!



Леди БОСС — 2012.



Леди БОСС — 2013.



Леди БОСС — 2014.



Леди БОСС — 2015.



Леди БОСС — 2016.

— За проектом «Леди Босс» я слежу уже 5 лет и с уверенностью могу сказать, что он развивается семимильными шагами! Если в далеком 2012 году участие в конкурсе для каждой из двенадцати девушек было шагом в неизвестность, сегодня это вполне осознанный вызов себе и окружающим. С каждым годом отважных дам, готовых заявить о себе, желающих выйти за рамки обыденности становится все больше и больше, и за место в финале нужно серьезно побороться. Проект сумел объединить огромное количество самодостаточных, амбициозных леди с активной жизненной позицией, а значит, у него большое будущее! — вспоминает свой путь в проекте победительница первого сезона «Леди Босс — 2012» Анжела Грущенкова, учредитель и директор кафе «LOFT».





И действительно, за годы существования проекта многое поменялось, однако неизменными остались цели конкурса и, конечно же, друзья проекта. Зажигательную pre-party «Леди Босс — 2017» провел бессменный и незаменимый ведущий Дмитрий Новик .

— Почему единственный человек, который стареет в этом зале, это я? — обратился к гостям вечера ведущий. — В чем ваш секрет, леди? — недоумевал Дмитрий.





А секретов красоты у наших дам действительно много! Одним из постоянных и обязательных пунктов успеха сами леди называют любовь к своему делу, себе и близким.

— Очень хочется, чтобы участницы «Леди Босс — 2017» получали удовольствие от каждой минуты проекта! Девушки, ловите положительные эмоции, с улыбкой преодолевайте все испытания, впитывайте новые знания и с уверенностью двигайтесь вперед! Позвольте себе раскрыться, и вы увидите, что летать легко! Проект заставляет посмотреть на себя с другой стороны! Ты понимаешь, насколько многогранна жизнь и как много ты в ней еще не сказала/не сделала! «Леди Босс» полностью переворачивает сознание, — делится эмоциями от участия в конкурсе победительница «Леди Босс — 2015» Ольга Рачко, руководитель и соучредитель ООО «Антикризисное управление».





О том, что проект дарит не только колоссальный опыт и неимоверные эмоции, но и настоящих друзей, в этот вечер было сказано много. Девушки наперебой делились друг с другом новыми планами и идеями по поводу бизнеса, рассказывали о личной жизни, вспоминали фееричное время проекта. Каждой из них было о чем и кому рассказать!

«Проект вдохновляет на новые бизнес-идеи», «Конкурс подарил крестную маму для моего сына», «Леди Босс» заставляет летать: морально, духовно, физически", «Я уже не та: проект меняет тебя на 180 градусов!» — все это лишь малая часть отзывов, которые разносились по просторной территории оздоровительного комплекса «Ислочь — Парк». Казалось, будто вся семья собралась за большим столом и бурно обсуждает прошедший день.

Давайте посмотрим, как это было!

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— С каждым новым сезоном наш оргкомитет старается совершенствовать проект — и этот год не стал исключением. Впервые мы организовали рre-party, которая поможет участницам «Леди Босс — 2017» еще до официального старта проекта увидеть, куда они пришли. Для нас очень важно создать комфортную и дружелюбную среду для деловых женщин, где они могут находить новых подруг, учиться чему-то новому и перенимать опыт. А кому, как не участницам прошлых сезонов, говорить о проекте и его идее? Каждая леди-босс для нас — бриллиант, огранка которого в какой-то степени и наша работа. Поэтому очень хочется, чтобы с каждым новым днем, месяцем, годом наши алмазы сияли еще ярче! И у них это получается! После проекта девушки открывают новую неизведанную главу жизни и «смакуют» ее вовсю! Я благодарю Ольгу Тимкину и Татьяну Калюжную, с которыми мы в шестой раз сделаем потрясающее событие для нашей страны — обратилась ко всем гостям pre-party руководитель проекта «Леди Босс» Светлана Зере .

Увлеченно, как и полагается истинным дамам, участницы в этот вечер отнеслись к подбору своего аромата эфирного масла от beOrganic.by. Даже к такому, казалось бы, девичьему делу, бизнес-леди подошли с полной серьезностью и ответственностью.

— Аромат леди-босс должен сочетать в себе нотки сексуальности, силы, женственности, теплоты и нежности. Да, эти девушки невероятно вкусно умеют сочетать несочетаемое! Им под силу все! — высказала мнение Ольга Сембур, менеджер школы ароматерапии и аромакосметики beOrganic.by .





Об удивительных способностях деловых женщин все, везде и на все сто успевать LADY рассказывала не раз. Вот и на этот раз задача «изобразить памятник конкурсу «Леди Босс» не составила труда для девушек. Первая команда представила проект в виде композиции «цветет цветок», соперники же использовали символ проекта — туфельку, это командное творение получило рабочее название «на лабутенах». Компания koroleva.by наградила победителей бьюти-сетами профессиональной косметики от Comfort Zone. Команда, которой досталось второе место, получила Vip-карты Парка истории «Сула» .





«Энергия и устремленность в будущее — вот что объединяет Альфа-Банк с проектом „Леди Босс“! Альфа-Банк — это банк в ритме жизни, который всегда стремится предлагать клиентам нечто большее, чем просто стандартное обслуживание. Эксперты банка готовы поделиться с участницами проекта своим опытом и знаниями, как впечатлять клиента, как создавать продукты и услуги, которые отвечают его потребностям здесь и сейчас», — прокомментировали свое участие в проекте о женском бизнесе в Альфа-Банке.

Да, наши леди-босс не только красивы, успешны и безумно обаятельны, но и удачливы! Те, к кому фортуна повернулась в этот вечер, ушли домой с подарками от Royal Thai Spa и оздоровительного комплекса «Ислочь — Парк».





— Проект «Леди Босс» ассоциируется у меня с образом сильной, красивой, здоровой, целеустремленной женщины. Независимые девушки способны вести за собой, и это не может не восхищать! Конкурс еще и еще раз подчеркивает, что наши девушки не только самые красивые и обаятельные, но и умные! — поделился впечатлениями от встречи с участницами «Леди Босс» Денис Бежок, управляющий оздоровительным комплексом «Ислочь — Парк».

И мы полностью согласны с Денисом, а эмоциональные выступления гостей pre-party — еще одно достойное тому подтверждение! Все девушки уверены: они бы с радостью поучаствовали в полюбившемся проекте еще раз.

— Проект пишет историю женского бизнеса нашей страны. Это история раскрывает нас как боссов, как леди, как личностей, как жен, как матерей. Здесь я приобрела невероятную возможность посмотреть на себя и свое дело со стороны! — делится впечатлениями от пережитого во время конкурса Лилия Власова (Леди Босс — 2016), директор и соучредитель ООО «Власова, Михель и партнеры ».





Быстро и комфортно до места встречи наших «выпускниц» помог доставить автомобильный дом «Энергия-ГМБХ» , предоставив самые новые модели автомобилей Mercedеs.

— В рамках проекта «Леди Босс» представлены разноплановые направления бизнеса. Порой это очень специфичные узкие рыночные ниши с сильной социальной составляющей, но от этого не менее важные. По сути, конкурс развенчивает мифы о том, что есть «мужской» и «женский» бизнес. Да, леди могут управлять не только салонами красоты и фитнес-клубами! Они безупречно разбираются в тонкостях автомобильного и строительного дела! «Леди Босс» ломает стереотипы, сооружая новые мосты успешного бизнеса, — считает Ольга Данишевская, начальник отдела маркетинга платежной системы Белкарт.

На протяжении вечера особую атмосферу всем гостям pre-party «Леди Босс — 2017» дарила невероятная музыка в исполнении группы « Вектор Эго ». Под знакомые мелодии экс-участницы не стеснялись говорить о своих первых неуверенных шагах в проекте, волнении и страхе перед неизвестностью.

— В «Леди Босс» я попала случайно. В 2014 году заявку на участие в конкурсе от моего имени подала секретарша. На тот момент я не то что участвовать, я слушать об этом не хотела! Какой конкурс?! Работа кипит! Однако подчиненные настойчивыми оказались. Как итог: в 2015 году я сдалась. Сегодня я благодарна тем людям, кто заставил меня поверить в себя. Благодарна тем, кто прошел рядом со мной весь этот путь. Путь к себе настоящей! Интересно, но конкурс повлиял не только на меня, но и на членов моей семьи. За время моего участия в проекте они стали самостоятельными: научились готовить, стирать, убирать. Одним словом,"Леди Босс" творит чудеса! — улыбаясь рассказывает Галина Кравченко («Леди Босс — 2015″), учредитель и директор ООО» ОптСтройЭко".

Без преувеличения pre-party можно смело назвать вечером откровений. Участницы смело рассказывали о том, чего не знали, не умели, боялись до проекта. И действительно, какие могут быть секреты внутри «бизнес-семьи»?!

— До участия в «Леди Босс» я всегда считала себя странной. Я не могла найти подобного себе, сильного и независимого, окружения. Все девушки замуж за принца хотели, а мне роль Золушки-трудяги нравилась, когда «все сама». Здесь же я почувствовала себя в своей тарелке! И, знаете, это такое счастье встретить единомышленников, — с теплотой вспоминает время проекта Олеся Лучина («Леди Босс — 2015»), создатель и руководитель творческой мастерской «Дрозды» .





Каждый этап проекта «Леди Босс» уникален, волнителен, сложен, непредсказуем. Девушки всегда на ура справляются со всеми заданиями. А как преодолеют подобные испытания мужчины? Мы решили проверить и устроили для сильной половины человечества дефиле в деловых костюмах! Мужчины успешно справились с задачей и прошли в воображаемый проект «Мистер Леди Босс»! За все усилия наших участников щедро наградил Альфа-Банк. Победитель соревнования адвокат Валерий Папакуль стал обладателем сертификата на выпуск премиальной карты Visa Platinum с бесплатным годовым обслуживанием от Альфа-Банка.

— Уверен, «Леди Босс — 2017» можно описать как минимум пятью словами. Он будет достойным, взрывным, дружелюбным, полезным, женственным! — поделился эксперт (нововведение 2017 года) нынешнего сезона проекта Валерий Папакуль.

Такой же, без сомнения, получилась и наша pre-party! Ведь как известно, хорошая атмосфера зависит от самих людей, а праздник создают гости! У нас во всем стопроцентное попадание! Первая и, уверены, не последняя вечеринка самых преданных выпускниц «школы бизнес-леди» состоялась!

Мы благодарим за идеальное качество звука компанию « Хороший звук », за жаждоутоляющие напитки ТМ «Нарач» и « Лидский квас », за сладкое удовольствие — пряничную мастерскую Pernik.by .





Напомним, что совсем скоро станут известны имена участниц «Леди Босс — 2017». 12 самых успешных бизнес-леди Беларуси будут рассказывать о своем деле и доказывать всей стране и миру, что женщинам есть место на корабле большого бизнеса! Следите за обновлениями на LADY.TUT.BY.

Справка о проекте Организатор проекта: сайт для настоящих женщин LADY.TUT.BY . Руководитель проекта: Светлана Зере. Куратор проектной группы: Татьяна Калюжная. Автор идеи проекта для деловых женщин: Ольга Тимкина. Проект основан в 2008 году в Новосибирске. На территории Республики Беларусь впервые прошел в 2012 году. Количество участниц проекта — 12 бизнес-леди.

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