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Фестиваль масленичных традиций пройдет на территории Парка-музея Интерактивной Истории "Сула"
25 февраля
Откроет программу праздника красочное театрализованное представление с участием артистов в исторических костюмах, а также самих зрителей, часть которых сможет на время стать участниками событий конца XVI века. По окончании действия Парк-музей Интерактивной Истории предложит различные способы отдыха.
Весь день на территории комплекса будет звучать живая музыка в исполнении музыкальных гостей фестиваля — группа «Літы Талер» и капелла «На Таку». Для всех, у кого ноги сами начнут проситься в пляс, пройдут мастер-классы по старинным шляхетским и народным танцам. Наставниками для любителей подвигаться «як мае быць» станут участники арт-группы Парка-музея Интерактивной Истории «Сула» и мастера танца из Клуба традиционного танца «Сіта».
Все желающие смогут посмотреть новый масленичный спектакль сульской батлейки под названием «Як пан Андрусь Масленку сустракаў».
Занятие для себя смогут найти и самые юные гости фестиваля, для которых в теплой «Королевской Ассамблее» будет организована особая детская развлекательная программа.
Подробности фестивальной программы можно посмотреть
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25 февраля Парк-музей Интерактивной Истории "Сула" традиционно собирает гостей, чтобы вместе отпраздновать Масленицу.
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