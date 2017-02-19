25 февраля Парк-музей Интерактивной Истории «Сула» традиционно собирает гостей, чтобы вместе отпраздновать «Королевскую Масленицу». Особенностью этого года станет возможность приобщиться не только к известным и забытым масленичным традициям нашей земли, но и познакомиться с карнавально-масленичными играми и забавами из разных стран Европы.





Откроет программу праздника красочное театрализованное представление с участием артистов в исторических костюмах, а также самих зрителей, часть которых сможет на время стать участниками событий конца XVI века. По окончании действия Парк-музей Интерактивной Истории предложит различные способы отдыха.





Весь день на территории комплекса будет звучать живая музыка в исполнении музыкальных гостей фестиваля — группа «Літы Талер» и капелла «На Таку». Для всех, у кого ноги сами начнут проситься в пляс, пройдут мастер-классы по старинным шляхетским и народным танцам. Наставниками для любителей подвигаться «як мае быць» станут участники арт-группы Парка-музея Интерактивной Истории «Сула» и мастера танца из Клуба традиционного танца «Сіта».





Все желающие смогут посмотреть новый масленичный спектакль сульской батлейки под названием «Як пан Андрусь Масленку сустракаў».





Занятие для себя смогут найти и самые юные гости фестиваля, для которых в теплой «Королевской Ассамблее» будет организована особая детская развлекательная программа.





Подробности фестивальной программы можно посмотреть здесь .

Дата: 25 февраля 2017 года.

Начало: в 12:00.

Место проведения: Парк-музей Интерактивной Истории «Сула», Минская область, Литвенский с/с, д. Сула, 14.

Трансфер: 7 руб. в обе стороны.

ВНИМАНИЕ! Предварительная запись на транcфер ОБЯЗАТЕЛЬНА.

Контакты: +375 (29) 613−77−01, +375 (33) 615−77−01.

Стоимость: 10 руб. — взрослый, 5 руб. — дети школьного возраста, дошкольники — бесплатно.