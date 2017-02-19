|
Счет пошел на часы. Сегодня последний день уплаты налога на тунеядство
Сегодня, 20 февраля, истекает срок уплаты сбора на финансирование государственных расходов за 2015 год. Кроме того, те, кто получил извещение об уплате налога, еще могут успеть представить в налоговую документы, свидетельствующие об отсутствии у него обязанности по уплате сбора.
Оплатить налог на тунеядство позже могут те, кто получил извещение после 20 февраля,
За неуплату налога на тунеядство предусматривается штраф на сумму от 2 до 4 базовых величин или наложение административного ареста, во время которого могут привлечь к общественно полезным работам. Штраф не освобождает от уплаты налога.
Напомним, что в воскресенье, 19 февраля, в
По состоянию на 7 февраля налоговые органы направили гражданам около 470 тысяч извещений на уплату сбора, из которых 44,5 тысячи граждан уже уплатили сбор. За счет налога на тунеядство в бюджет поступило более 13,4 миллиона рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оплатить налог позже могут те, кто кто обращался в местные исполнительные органы в связи с "тяжелой жизненной ситуацией" и ждет ответа о возможном освобождении от...
|
Архив (Разное)
Комментарии