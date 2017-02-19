Сегодня, 20 февраля, истекает срок уплаты сбора на финансирование государственных расходов за 2015 год. Кроме того, те, кто получил извещение об уплате налога, еще могут успеть представить в налоговую документы, свидетельствующие об отсутствии у него обязанности по уплате сбора.



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Оплатить налог на тунеядство позже могут те, кто получил извещение после 20 февраля, сообщает Министерство по налогам и сбора. Также после «дедлайна» рассчитаться с казной могут те, кто обращался в местные исполнительные органы в связи с «тяжелой жизненной ситуацией» или чье дело рассматривают в индивидуальном порядке.

За неуплату налога на тунеядство предусматривается штраф на сумму от 2 до 4 базовых величин или наложение административного ареста, во время которого могут привлечь к общественно полезным работам. Штраф не освобождает от уплаты налога.

Напомним, что в воскресенье, 19 февраля, в областных центрах страны прошли акции против налога на тунеядство. В Гомеле собралось около двух тысяч человек. В Витебске и Могилеве собралось по 200−400 человек, в Бресте и Гродно — около 100. В пятницу, 17 февраля в центре Минска в несанкционированном «Марше рассерженных белорусов» приняли участие более двух тысяч человек, которые требовали от властей отменить декрет о тунеядстве, а также другие меры, которые бьют по кошелькам людей. Акции завершилась без задержаний участников.

По состоянию на 7 февраля налоговые органы направили гражданам около 470 тысяч извещений на уплату сбора, из которых 44,5 тысячи граждан уже уплатили сбор. За счет налога на тунеядство в бюджет поступило более 13,4 миллиона рублей.