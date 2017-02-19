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Срок уплаты сбора на финансирование государственных расходов за 2015 год истекает 20 февраля. Налоговые органы направили гражданам 470 тыс. извещений на уплату сбора.

В Министерстве по налогам и сборам отметили, что если гражданин получит извещение после 20 февраля, то может уплатить сбор в течение 30 календарных дней. За неуплату или несвоевременную уплату сбора предусмотрена административная ответственность, сообщает БЕЛТА .

В таком случае составляется протокол и направляется на рассмотрение в суд, который принимает решение либо о привлечении к административной ответственности в виде штрафа в размере от 2 до 4 базовых величин, либо о применении административного ареста.

В случае применения административного ареста гражданин в обязательном порядке привлекается к общественно полезным работам. Если он отбудет взыскание в виде административного ареста с обязательным привлечением к труду, то сумма сбора считается уплаченной.

Административный арест может налагаться на срок до 15 суток. Декрет №3 "О предупреждении социального иждивенчества" принят 2 апреля 2015 года. Основной целью декрета является стимулирование трудоспособного населения к труду и предупреждение социального иждивенчества.



