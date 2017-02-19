Для зрителей, которые хотят новых спектаклей, AFISHA.TUT.BY составила гид по последним премьерам. Выбирайте, что пойдете смотреть: комедию или трагедию?

Школа падаткаплацельшчыкаў Когда: 28 февраля, 15, 21 марта, 19.00 Где: Национальный академический театр имени Янки Купалы Сколько: 6−30 руб.

Авантюрист Гастон Вальтье понимает, что любимая жена отдаляется от него. Для того, чтобы вернуть ее внимание, Вальтье необходимы деньги. И он выбирает неординарный способ заработать: открывает в Париже школу, где обучают легальным способам неуплаты налогов. Комедию «Школа налогоплательщиков» Луи Верней и Жорж Берр написали в 1934 году, когда ситуация с налоговой политикой во Франции была очень непростой. Насколько французские реалии первой половины ХХ века близки современной Беларуси, зрители смогут оценить побывав на новой постановке Николая Пинигина в Купаловском. Для любителей современного искусства важно отметить: сценографию спектакля создал художник Руслан Вашкевич.

Сіндром Медэі Когда: 2, 23 марта, 19.00 Где: Республиканский театр белорусской драматургии Сколько: 10−11 руб.

Творческий тандем драматурга Юлии Чернявской и режиссера Екатерины Аверковой воссоединился на сцене РТБД, чтобы осмыслить еврипидовский сюжет в современном мире. Какая она сегодняшняя Медея, убивающая детей из чувства мести, и почему эта история никогда не прекратится? Один из самых главных вопросов для создателей спектакля: где заканчивается личная трагедия женщины-детоубийцы и начинается трагедия общества? В роли Медеи — Людмила Сидоркевич.

Беларусь. Дыдактыка Когда: 3 марта, 19.00 Где: Республиканский театр белорусской драматургии Сколько: 10−11 руб.

Несколько лет назад театралы ждали вербатима о жизни актрисы от Татьяны Мархель. Над текстом работали режиссер Александр Марченко и драматург Дмитрий Богославский. Но спектакля так и не случилось — слишком откровенной показалась Татьяне Мархель готовая пьеса. Александр Марченко от реализации своей идеи не отступил, но придумал другую форму диалога актрисы и публики. В новом спектакле «Беларусь. Дидактика» появился еще один герой — музыкант Дмитрий Лукьянчик; зазвучали белорусские народные песни и акцент истории сместился с жизнеописания на поиски своего места в этом мире.

Трактирщица Когда: 5, 17 марта, 19.00 Где: Национальный академический драматический театр имени Максима Горького Сколько: 15−18 руб.

Хорошая новость для поклонников спектакля «Viva Commedia!» в Национальном академическом драматическом театре имени Максима Горького. Сотрудничество с итальянским режиссером Маттео Спьяцци продолжается. Совсем недавно он представил публике еще один спектакль — «Трактирщица» по пьесе Карло Гольдони. Жанр постановки определен как «репетиция комедии». Режиссер предлагает зрителю проследить за перевоплощением актеров. В начале первого действия на сцену выходят реальные люди: Владимир Глотов играет Владимира Глотова, а Олег Коц — Олега Коца. Спьяцци немного модифицирует известный прием «спектакль в спектакле» и воплощает на сцене «репетицию в спектакле», приоткрывая для зрителя процесс того, как актер превращается в персонажа. Конечно же, используя при этом традиции итальянской комедии масок.

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