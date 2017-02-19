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Присутствовавшие на состоявшемся 10 февраля совещании у президента Беларуси эксперты рекомендовали Нацбанку быстрее приблизить ставки по новым кредитам к инфляции.

В Нацбанке обещали последовать этой рекомендации, но в том случае, если для этого созреют предпосылки, передает select.by .

О деталях обсуждения рассказал премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков после завершения совещания. Он подчеркнул, что все эксперты были едины в том, что эмиссии денег быть не должно, а дискуссия шла только по вопросу о скорости изменения денежно-кредитной политики в стране. Были эксперты, которые считали, что необходимо быстрее сближать ставки по кредитам с инфляцией, тогда как другие полагали, что надо учитывать и другие параметры.

В споре победили вторые, поэтому было принято решение, что по мере созревания предпосылок для снижения ставок будет проводиться соответствующая денежно-кредитная политика. Это означает, что Нацбанк имеет полную возможность делать то, что и ранее, ничего не меняя в своей политике, так как он и ранее ориентировался на различные факторы, а не только на инфляцию.

К тому же, как сообщил Андрей Кобяков, президент Беларуси Александр Лукашенко решил, что последнее слово остаются за правительством и Нацбанком. Но, как подчеркнул Андрей Кобяков, президент и общество будут оценивать результативность их деятельности. То есть, и в данном отношении ситуация не изменилась.

Тем не менее, нельзя сказать, что совещание 10 февраля завершилось совсем безрезультатно. Андрей Кобяков заявил, что в ближайшее время планируется предложить новые инструменты, которые позволят вовлечь больше количество банков и граждан в строительный процесс, а также будет всемерно поддерживаться индивидуальное жилищное строительство.

Данные заявления выглядят довольно странно, так как сокращение жилищного строительства в Беларуси не связано с дефицитом денег у граждан или банков, а объясняется, в основном, снижением государством объемов выделения земельных участков под застройку. По крайней мере, минские строительные предприятия готовы увеличить объемы строительства жилья по низким ценам, устраивающим покупателей, но не предоставляются земельные участки для этого.

Андрей Кобяков также сообщил, что в настоящее время имеются предпосылки к тому, что ситуация в экономике Беларуси в 2017 году будет значительно лучше, чем в 2016 году. Его оптимизм основан на том, что объем производства практически во всех отраслях промышленности в конце 2016 года превысил уровень 2015 года. По предварительным данным, промышленное производство в январе текущего года выросло на 5,9% по сравнению с январем 2016 года.