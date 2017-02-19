Известная американская клиника Мейо (Mayo Clinic) провела первую операцию по пересадке лица и рассказала о результатах редкой трансплантации. Об этом рассказывает Stat News .



Изображение: Mayo Clinic / businessinsider.com

Пересадка понадобилась 31-летнему Энди Сэнднессу из Вайоминга. В 2006 году он потерял большую часть лица после неудачной попытки самоубийства. Тогда он выстрелил себе в подбородок и потерял нижнюю челюсть, зубы и нос.

Сэнднесс согласился на операцию в январе 2016 года. Ожидание донора могло растянуться на годы: нужен был человек с такой же группой крови, цветом кожи, размером лица и незначительной разницей в возрасте.

Однако донор нашелся уже через полгода. Им стал 21-летний Кален Росс (Calen Ross), который покончил с собой. В его водительском удостоверении было указано, что он согласен на то, чтобы его органы использовали для трансплантации. Вдова Росса дала дополнительное согласие на пересадку лица.



Изображение: Mayo Clinic / businessinsider.com

Сама операция прошла 16 июня 2016 года и продлилась 56 часов. В ней было занято около 60 хирургов, медсестер, анестезиологов и другого медперсонала. Хирурги соединили лицевые нервы реципиента и донорского лица, установив назначение каждого из них с помощью электрических разрядов. Сэнднесс получил от донора щеки, нос, подбородок и даже зубы.

Первое время после операции Сэнднессу запрещали смотреть в зеркало, у него забрали смартфон. Через три недели ему показали новое отражение в зеркале. «Намного выше моих ожиданий», — написал он хирургу.



Изображение: Mayo Clinic / businessinsider.com



Изображение: Mayo Clinic / businessinsider.com

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Через три месяца после пересадки Сэнднессу сделали пластическую операцию, чтобы шрамы были не так заметны. Сейчас он снова может внятно говорить, дышать, чувствовать запахи, и жевать еду. По его словам, на него больше не оглядываются незнакомые люди, он снова может стать «еще одним лицом в толпе».