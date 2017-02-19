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Пуски баллистических ракет в Беларуси
Боевые пуски тактического комплекса ракетного комплекса «Точка» на авиационном полигоне «Полесский»
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Стрельба велась по мишеням на удалении в 60 километров. Расчеты отработали одиночный и групповой удары по цели.
Тактические ракеты по значимости некоторыми экспертами ставятся в один ряд со стратегическими ядерными силами. Для ОТРК «Точка» разработан целый ряд боеприпасов.
Согласно
«Точка» обладает высокой огневой мощью. Например, ракета с индексом 9Н123Ф имеет осколочно-фугасную боевую часть, которая несет 162,5 кг взрывчатого вещества и дает порядка 14,5 тысячи осколков, поражающих площадь размером в 2−3 га.
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Тактические ракеты по значимости некоторыми экспертами ставятся в один ряд со стратегическими ядерными силами.
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