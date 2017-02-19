Интернет-провайдер «Атлант Телеком» объявил об изменении стоимости тарифных планов. Для абонентов подорожает и фиксированный доступ в сеть, и телевидение.



Фото: arci.com.mx

Новые тарифы начнут действовать 1 марта 2017 года. Регулярные платежи вырастут в среднем на 11%. Изменения затронут большинство предложений провайдера, включая актуальные и архивные тарифы.

К примеру, абонентам тарифного плана Wi-Fi лайт с марта нужно будет платить 19,9 рублей в месяц (+10,5%), Wi-Fi — 26 рублей (+10,9%), Wi-Fi+TV лайт — 31 рубль (+10,7%), Wi-Fi + TV — 37 рублей (+11,3%).

Также с 1 апреля провайдер прекратит оказание некоторых архивных услуг — таких как Эконом, Твоя Территория и Базовый 1. Абонентам предложат перейти на другие тарифные планы или дождаться автоматического перевода на более актуальный тариф.