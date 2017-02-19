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Прокуратура Черногории заявила об участии властей России в подготовке переворота

20.02.2017 11:24 — Разное | Ежедневник  
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Прокуратура Черногории заявила об участии властей России в подготовке переворота

фото: ria.ru

Специальный прокурор Черногории Миливое Катнич обвинил власти России в причастности к попытке госпереворота в Черногории, который должен был произойти 16 октября 2016 года.

По сообщению газеты Vijesti, специальный прокурор Черногории Миливое Катнич заявил, что российские государственные органы были вовлечены в попытку государственного переворота, целью которого было предотвратить вступление страны в НАТО, пишет РБК.

«За этими событиями стояли российские националистические структуры, но кроме того, теперь мы знаем, что в них принимали участие российские государственные органы», — сказал Катнич.

По его словам, во главе группы, готовившей переворот и убийство экс-премьера Мило Джукановича, стоял гражданин России Эдуард Широков, чья настоящая фамилия Шишмаков.

«Он не Широков, а Эдуард Шишмаков, который в 2014 году был заместителем военного атташе в Польше, но выдворен из-за шпионажа в Россию как персона нон грата. Этот паспорт был ему выдан российскими органами, он является сотрудником российских служб безопасности», — сказал Катнич.

Накануне газета Telegraph со ссылкой на источники в правительстве Великобритании сообщила, что к попытке переворота в Черногории причастны российские спецслужбы. Один из собеседников газеты утверждал, что переворот должен был произойти в день парламентских выборов 16 октября 2016 года. Он отмечал, что в попытке путча можно было бы обвинить неконтролируемых российских агентов и националистов, но «сложно представить, что все это не получило одобрения сверху». 
 
 
 
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Специальный прокурор Черногории Миливое Катнич обвинил власти России в причастности к попытке госпереворота в Черногории, который должен был произойти 16 октября...

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