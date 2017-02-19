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Судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда сегодня начала судебное разбирательство по уголовному делу, связанному с нападением в торговом центре "Европа" в Минске.

Судебное разбирательство проходит в открытом режиме. На скамье подсудимых молодой человек, которому предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса: приготовление к убийству двух и более лиц, покушение на убийство двух и более лиц, убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений, а также хулиганство. Потерпевшими по уголовному делу признаны три женщины, а также родственники погибшей, сообщает БЕЛТА .

Трагедия произошла 8 октября 2016 года около 17.30. Несовершеннолетний в состоянии алкогольного опьянения зашел в торговый центр "Европа" с чехлом для гитары, заведенной и готовой к применению бензопилой. Он выбирал объекты для нападения среди работников и посетителей торгового центра. 43-летней работнице ТЦ нападавший нанес два удара бензопилой, а после того как инструмент заглох из-за попадания в цепь одежды потерпевшей, достал из чехла топор-кувалду и нанес им удары, от которых женщина скончалась на месте происшествия.

Затем он продолжил перемещаться по торговому центру. В это время нанес 46-летней посетительнице два удара - в область грудной клетки и надплечья. Женщину госпитализировали. Еще одна сотрудница центра получила незначительные телесные повреждения, ей также была оказана медпомощь. Нападавшего задержали работники и посетители торгового центра, а также прибывшие сотрудники милиции. Это позволило предотвратить дальнейшие жертвы.

За день до совершения этого преступления несовершеннолетний планировал совершить убийство двух и более человек в одном из столичных вузов. В состоянии алкогольного опьянения он зашел в учебный корпус и завел бензопилу. С ней и топором-кувалдой намеревался зайти в лекционную аудиторию, где в это время проходили занятия у 178 студентов, чтобы напасть на них. Довести свой умысел до конца не смог, так как случайно задел рычаг тормоза бензопилы, из-за чего произошла остановка цепи. Он покинул территорию учебного заведения.

Расследование убийства велось под личным контролем председателя Следственного комитета Беларуси Ивана Носкевича. Следователи допросили около 200 свидетелей, одноклассников, учителей, одногруппников, преподавателей обвиняемого, детально исследовали его личность. Были проведены десятки экспертных исследований. Государственный комитет судебных экспертиз на основании постановления следственных органов проводил стационарную комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу в отношении обвиняемого. С целью комплексной и непредвзятой оценки действий подэкспертного была создана комиссия из наиболее квалифицированных судебных психиатров и психологов. Согласно заключению экспертизы, подсудимый признан вменяемым.

В период инкриминируемых ему деяний он мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими. По информации правоохранительных органов, мотивом преступления, со слов обвиняемого, послужило разочарование в самом себе, отвращение к человечеству, депрессивное настроение. Своей целью нападавший ставил убийство как можно большего числа людей и желал сам быть убитым при задержании. К политизированным или экстремистским группировкам нападавший не принадлежит. Известно, что молодой человек в 2014 году проходил лечение в психоневрологическом диспансере. Ранее судим не был. Жил отдельно от родителей.



