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Три кинопремьеры покажут за одну ночь: "Логан: Росомаха", "На игле 2" и "Конг: Остров черепа"
10 марта в кинотеатре «
В перерывах между фильмами в кинотеатре проведут развлекательную программу: живая музыка, DJ, фотозона, бар и розыгрыши призов.
Действие фильма переносит зрителя в 70-е года прошлого века. Главный герой организует экспедицию к Острову Черепа, вечно покрытого туманом, на котором когда-то был пойман Кинг-Конг, чтобы найти пропавшего брата и некую таинственную субстанцию. Во время нелегких поисков путешественникам предстоит столкнуться с кошмарным миром монстров жуткого острова.
В недалеком будущем изнуренный Логан занят исключительно заботой о больном профессоре Икс, скрывающемся в тайном убежище близ мексиканской границы. Но попытка Логана спрятаться от мира и своего прошлого оказывается тщетной, когда появляется юная Лора — мутант, преследуемый темными силами…
Прошло двадцать лет. Рентон возвращается в единственное место, которое может считать своим домом. Они все ждут его: Кочерыжка, Кайфолом и Бегби. А вместе с ними другие старые знакомые: месть и страх, ненависть и любовь, дружба, сожаление и надежда. Все они выстроились в шеренгу, приветствуя Рентона, и он, кажется, готов к ним присоединиться.
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10 марта в кинотеатре "Москва" пройдет "Ночь кино". Три кинопремьеры покажут за одну ночь - "T2 Трейнспоттинг", "Конг: Остров черепа" и "Логан: Росомаха".
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