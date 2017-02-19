﻿ Три кинопремьеры покажут за одну ночь: "Логан: Росомаха", "На игле 2" и "Конг: Остров черепа". 21.by
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Три кинопремьеры покажут за одну ночь: "Логан: Росомаха", "На игле 2" и "Конг: Остров черепа"

20.02.2017 11:44 — Разное | Tut.by  
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10 марта в кинотеатре «Москва» пройдет «Ночь кино». Три кинопремьеры покажут с 23:00 по 6:00 — «T2 Трейнспоттинг», «Конг: Остров черепа» и «Логан: Росомаха».

В перерывах между фильмами в кинотеатре проведут развлекательную программу: живая музыка, DJ, фотозона, бар и розыгрыши призов.

Конг: Остров черепа


США, 2017, реж. Джордан Вот-Робертс.

Жанр: фантастика, фэнтези, боевик, приключения.

Действие фильма переносит зрителя в 70-е года прошлого века. Главный герой организует экспедицию к Острову Черепа, вечно покрытого туманом, на котором когда-то был пойман Кинг-Конг, чтобы найти пропавшего брата и некую таинственную субстанцию. Во время нелегких поисков путешественникам предстоит столкнуться с кошмарным миром монстров жуткого острова.

Логан: Росомаха


 

США, 2017, реж. Джеймс Мэнголд

Жанр: фантастика, боевик, драма.

В недалеком будущем изнуренный Логан занят исключительно заботой о больном профессоре Икс, скрывающемся в тайном убежище близ мексиканской границы. Но попытка Логана спрятаться от мира и своего прошлого оказывается тщетной, когда появляется юная Лора — мутант, преследуемый темными силами…

Т2 Трейнспоттинг (На игле 2)


Великобритания, 2017, реж. Дэнни Бойл

Жанр: драма, комедия

Прошло двадцать лет. Рентон возвращается в единственное место, которое может считать своим домом. Они все ждут его: Кочерыжка, Кайфолом и Бегби. А вместе с ними другие старые знакомые: месть и страх, ненависть и любовь, дружба, сожаление и надежда. Все они выстроились в шеренгу, приветствуя Рентона, и он, кажется, готов к ним присоединиться.

Начало мероприятия: 10 марта в 23:00.

Окончание мероприятия: 11 марта в 6:00.

Цена билета на всю ночь: 15,00 р.

Справки по телефону: +375 17 203−14−48.

 
 
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10 марта в кинотеатре "Москва" пройдет "Ночь кино". Три кинопремьеры покажут за одну ночь - "T2 Трейнспоттинг", "Конг: Остров черепа" и "Логан: Росомаха".

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