Известная актриса, народная артистка России Светлана Карпинская умерла в Санкт-Петербурге на 80-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили в театре комедии имени Акимова.

"Траурная церемония прощания начнется в театре 22 февраля в 10:30. Отпевание и похороны состоятся в 12:00 на Смоленском кладбище", — сказано в сообщении театра.

Свою первую роль Светлана Карпинская сыграла в 19 лет, еще будучи студенткой филологического факультета. Она снялась в фильме Эльдара Рязанова "Девушка без адреса". Роль Кати Ивановой сделала тогда начинающую актрису знаменитой. Смотрите на видео фрагмент звездной роли актрисы.

После рязановского фильма Карпинская была принята сразу на второй курс Ленинградского государственного института театра, музыки и кино. В театре комедии служила с 1963 года. Одной из первых работ на акимовской сцене стала роль Принцессы в легендарном спектакле "Тень" по сказке Евгения Шварца.

За долгую службу в театре Светлана Алексеевна сыграла более пятидесяти ролей. Она блистала в легендарных спектаклях театра: "Двенадцатая ночь" Шекспира, "Цилиндр" Филиппо, "Этот милый старый дом" Арбузова, "Клавир для начинающих карьеру" Салтыкова-Щедрина.

В последние годы Карпинская играла в спектаклях: "Ретро" (Роза Александровна Песочинская) А. Галина, "Не все коту масленица" (Дарья Федосеевна Круглова) А. Островского и "Как важно быть серьезным" (Леди Брэкнелл) О. Уайльда.