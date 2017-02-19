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С началом весны дорожают услуги "Атлант Телеком"
20.02.2017 12:13 — Разное | Ежедневник
фото: tech.onliner.by
Интернет-провайдер «Атлант Телеком» объявил об изменении стоимости тарифных планов. Для абонентов подорожает и фиксированный доступ в Сеть, и телевидение.
Новые тарифы начнут действовать 1 марта 2017 года. Регулярные платежи вырастут в среднем на 11%. Изменения затронут большинство предложений провайдера, включая актуальные и архивные тарифы.
C обновленными тарифными планами можно ознакомиться
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Интернет-провайдер «Атлант Телеком» объявил об изменении стоимости тарифных планов. Для абонентов подорожает и фиксированный доступ в Сеть, и телевидение.
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