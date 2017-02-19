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Россия совместно с Беларусью осенью 2017 года проведет военные учения "Запад 2017", сообщил глава комитета Госдумы по обороне РФ Владимир Шаманов.

"Учитывая ту ситуацию, которая сегодня нагнетается на восточном фланге НАТО, мы проведем с белорусскими братьями учения "Запад 2017" в этом году, осенью", - сказал Владимир Шаманов в понедельник на встрече с иностранными военными атташе, аккредитованными в Москве, пишет Интерфакс-Запад .

Он отметил, что военные атташе будут приглашены на эти учения.

По словам главы комитета, Россия проводит крупные военные учения раз в год.

3 февраля штаб Западного военного округа (ЗВО) сообщил, что российско-белорусские стратегические манёвры "Запад-2017" пройдут сразу на нескольких полигонах двух стран. "Основной задачей на 2017 год считается подготовка всех войск к совместным масштабным стратегическим учениям "Запад-2017", которые пройдут сразу на нескольких полигонах Беларуси и России", - говорилось в сообщении пресс-службы ЗВО.

