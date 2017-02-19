﻿ В Вороновском районе девушка на Audi насмерть сбила пешехода и врезалась в Peugeot. 21.by
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В Вороновском районе девушка на Audi насмерть сбила пешехода и врезалась в Peugeot

20.02.2017 11:58 — Разное | Tut.by  
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Авария произошла 19 февраля, в 02.30, в городском поселке Радунь Вороновского района. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в УГАИ МВД.

Как рассказали в ГАИ, 22-летняя местная жительница, управляя автомобилем Audi 100, совершила наезд на шедшего в попутном направлении по проезжей части 30-летнего мужчину. После наезда на пешехода девушка потеряла управление машиной и врезалась в стоящий на левой обочине Peugeot 407.

В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия. Известно, что мужчина не был обозначен световозвращающими элементами.

 
 
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Авария произошла 19 февраля, в 02.30, в городском поселке Радунь.

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