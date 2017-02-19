В неофициальном медальном зачете финала республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» лучшей стала команда Минской области. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белорусской федерации биатлона.



Фото: БЕЛТА

Представители команды Минской области завоевали в центре зимних видов спорта «Раубичи» 4 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали. На втором месте — ребята из Могилевской области. Они выиграли 2 золота, 4 серебра и 1 бронзу. На третьей позиции соревнования завершили спортсмены из Минска, на счету которых 2 золота, 1 серебро и 2 бронзы.

Финальный этап «Снежного снайпера» завершился 19 февраля.

Ребята, разделенные на три возрастные группы, соревновались в смешанных эстафетах.

В младшей возрастной группе, где выступили биатлонисты 2005−2006 годов рождения, победу одержала команда Минской области. Вторыми финишировали спортсмены из Могилевской области, третьими — команда из Минска.

В соревнованиях спортсменов 2003—2004 годов рождения победу праздновали минчане, а серебряными призерами стали представители Могилевской области, на финишной прямой опередившие команду Минской области и выигравшие у нее 0,2 секунды.

В соревнованиях в старшей возрастной группе (2001−2002 годы рождения) равных не было биатлонистам из Минской области, они опередили ближайших преследователей из Минска более чем на 2,5 минуты. Тройку призеров замкнули биатлонисты из Гродненской области.

Финал «Снежного снайпера» 18−19 февраля собрал в центре зимних видов спорта «Раубичи» 168 юных биатлонистов. Десятый, юбилейный турнир в 2017-м максимально приблизили к настоящим условиям профессиональных биатлонистов. В спорткомплексе ребята смогли попробовать свои силы на стадионе мирового класса, произвести стрельбу из мелкокалиберной винтовки по биатлонным мишеням.

Соревнования открылись 18 февраля масс-стартами в трех возрастных категориях.

Награждали победителей и призеров известные биатлонисты. Для того, чтобы попасть в решающую стадию «Снежного снайпера», нужно было пройти отборочные соревнования в регионах. Всего в эти состязания оказались вовлечены 36 тыс. 633 школьника.

Наибольшее количество участников, желающих попробовать свои силы в биатлоне, было в Минской области — 15 тыс. 668 человек. На районном этапе спортсмены соревновались сначала в тире, затем — на лыжне. Самые меткие и быстрые выступили на втором, областном, этапе состязаний, где юные биатлонисты не только бежали по лыжне, но и стреляли на огневом рубеже из положения лежа в мобильные биатлонные установки с расстояния в десять метров.

Президентский спортивный клуб приобрел и передал в регионы более 150 мишенных биатлонных установок и около 100 пневматических винтовок для областных этапов, а также для тренировок наиболее увлеченных биатлоном детей.

Организаторами десятых республиканских соревнований «Снежный снайпер» являются Президентский спортивный клуб, Белорусская федерация биатлона, Министерство спорта и туризма, Министерство образования, Миноблисполком.