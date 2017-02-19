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Количество убыточных сельхозорганизаций снизилось на треть

20.02.2017 12:32 — Разное | Ежедневник  
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Количество убыточных сельхозорганизаций снизилось на треть

фото: euroradio.fm

В 2016 году количество убыточных белорусских сельхозпредприятий снизилось с 485 до 321 или на 34%. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц.

"Количество убыточных белорусских сельхозпредприятий в 2016 году снизилось на 34% - с 485 до 321 организации. Об этом сообщил сегодня на оперативном совещании Минсельхозпрода министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц", - пояснили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия..

При этом удельный вес убыточных предприятий снизился до 22% против 34% в прошлом году. Сумма чистого убытка на одну организацию сократилась на 157 тыс. рублей.

Рентабельность продаж увеличилась с 0,6% до 3,2%. Прибыль от реализации продукции составила 313 млн рублей в 2016 году против 52 млн рублей в 2015 году.

"Значительно выросла и чистая прибыль: в минувшем году хозяйства Беларуси получили плюс в 342 млн рублей , хотя годом ранее понесли 87 млн рублей убытков", - отметили в ведомстве.

 
 
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В 2016 году количество убыточных белорусских сельхозпредприятий снизилось с 485 до 321 или на 34%. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид...

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