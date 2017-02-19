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Вертолеты Ми-28Н в Сирии не стреляют ракетами без водки
Журналисты российского канала «Вести»
Оказывается, спиртное положительно влияет на боевые характеристики вертолета, который без водки не способен запускать ракеты.
Дело в том, что от ракетных выхлопов глохнет двигатель вертолета. А «бачок» с водкой не дает ему остановиться. В сюжете об этом говорится, начиная с 5.22.
Александр Черняев, начальник цеха окончательной сборки ростовского завода «Роствертол», где выпускают «Ночных охотников», рассказал, что Ми-28Н оснащен специальными форсунками, через которые при выполнении пусков ракет происходит впрыск спиртоводной смеси, которая предотвращает помпаж двигателя.
Ми-28Н «Ночной охотник» еще называют летающим танком: бронекабина экипажа изготовлена из 10-мм листов алюминия, на которые наклеены 16-мм керамические плитки, двери выполнены из двухслойной алюминиевой брони и слоя полиуретана.
Лобовые стекла представляют собой прозрачные силикатные блоки толщиной 42 мм, а на боковых и стеклах дверей толщина равна 22 мм.
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Дело в том. что от ракетных выхлопов глохнет двигатель вертолета.
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