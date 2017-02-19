20 февраля Мингорсуд начал рассматривать дело в отношении 18-летнего Владислава Казакевича, напавшего 8 октября 2016 года с бензопилой на людей в торговом центре «Новая Европа».

Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 139 (приготовление к убийству двух и более лиц), ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 339 УК (хулиганство), передает БелаПАН .

По делу проходит семь потерпевших - три женщины и родственники погибшей 43-летней сотрудниц одного из магазинов ТЦ Елены Александронец. Общая сумма компенсации, на которую они рассчитывают, — около 275 тыс. рублей (около 137 тысяч долларов), 4 тысячи рублей отец обвиняемого передал им за два дня до суда. Еще двое потерпевших намерены заявить исковые требования позже.

По словам прокурора, Владислав Казакевич с 15 лет жил один, был упрямым, равнодушным, друзей не имел. С 4 по 7 октября он купил бензопилу и топор, балаклаву, очки, защитные наушники, чтобы не слышать звук пилы и крики жертв, а также специальную куртку для защиты себя от возможных повреждений.

Сам Казакевич, который свою вину признал полностью, заявил, что идея устроить теракт у него появилась в 2016 году, причем «ради прикола» «больше всего хотелось убивать китайцев и мусульман».

Изначально он планировал устроить резню в университете МИТСО 7 октября из-за его отчисление за систематические пропуски занятий. «Я подумал, что это отличная идея порубить пилой однокурсников. Отчисление - это был только повод. У меня и раньше были такие идеи, особенно часто в прошлом году», - сказал бывший студент.

Выпив 150 грамм водки, обвиняемый поднялся на шестой этаж МИТСО, зашел в туалет и завел пилу, но из-за его неопытности пила заглохла , и злоумышленник покинул университет.

Но свою идею о массовом убийстве он не оставил, и 8 октября решил пойти в торговый центр «Новая Европа», вновь для смелости выпив 150 грамм водки.

Сначала обвиняемый хотел обезвредить охранников при помощи перцового баллончика, а потом распилить их. Но поскольку охраны в ТЦ не было, «отправился к тем, кто первый попался на глаза». При этом он хотел взять заложника, чтобы быть убитым при его освобождении, но ему помешали продавцы. По его словам, если бы можно было убивать и дальше гулять, он бы и дальше убивал, «но за это ведь в тюрьму сажают». «Музыку включил для настроения, так веселее», - рассказал убийца.

Напомним, жестокое убийство было совершено подростком 8 октября: 17-летний подросток напал на людей с топором и бензопилой, в результате одна женщина была убита, а вторая ранена.