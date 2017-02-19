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Команда из Минска заняла второе место в женском Кубке чемпионов по индорхоккею

20.02.2017 12:33 — Разное | Tut.by  
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Женская команда ХК «Минск» заняла второе место в Кубке чемпионов по индорхоккею, уступив в финале немецкому «Мангейму», сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: ХК «Минск»

Турнир завершился в швейцарском Веттингене. На предварительном этапе подопечные Николая Санковца выступили в группе «А».

В первом туре белорусские хоккеистки уступили «Мангейму» 3:6, далее они были сильнее бельгийской команды «Роял Пингвин» — 3:1 и сыграли вничью с австрийским «Арминеном» — 2:2.

Заняв второе место в группе, в полуфинале ХК «Минск» нанес поражение хозяевам турнира из клуба «Ротвайсс Веттинген». Швейцарки вели после первого тайма 3:1, но во втором голевые дубли Анны Цебровой, Евгении Врублевской, Елены Сажиной, точный бросок Евгении Филиппович помогли белорускам добиться успеха — 7:4 и выйти в финал.

В матче за главный трофей ХК «Минск» вновь не смог найти контраргументов против «Мангейма» — 5:3.

Серебряные награды белорусских хоккеисток стали серьезным достижением по сравнению с прошлогодним розыгрышем Кубка чемпионов. В 2016-м турнир проходил на «Минск-Арене», но команда Николая Санковца, на тот момент состоявшая из более опытных игроков, не смогла пробиться в полуфинал, заняв в итоге пятое место.

Благодаря высокому результату ХК «Минск» сохранил прописку в элитном дивизионе для Беларуси. В 2017 году в Кубке чемпионов нашу страну представит гродненский «Ритм», победивший в чемпионате Беларуси в феврале этого года.

 
Теги: Минск
 
 
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Женская команда ХК "Минск" заняла второе место в Кубке чемпионов по индорхоккею, уступив в финале немецкому "Мангейму".

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