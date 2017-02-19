Свою оценку прошедшим массовым акциям и возможным действиям со стороны руководства страны на радио Sputnik Беларусь дал политический эксперт, директор белорусской ветви портала "ИМХО-клуб.by", философ Алексей Дзермант.

Эксперт отметил, что недовольство части населения этим декретом вызвано социально-экономическими причинами.

" На мой взгляд, достаточно много людей подпадает под действие этого декрета — несколько сотен тысяч человек, и люди, вероятно, не поняли суть этого декрета. Хотя механизм пересмотра нахождения человека в списках прописан, достаточно обратиться в органы исполнительной власти и налоговые органы, чтобы разъяснить ситуацию со своими доходами", — уточнил эксперт.



© Sputnik/ Вячеслав Шарапов Политолог об акциях против налога с "тунеядцев"

По словам политолога, недовольство отдельной части населения "декретом о тунеядцах" сейчас пытаются использовать в своих интересах определенные политические силы, которые увидели хороший повод для продвижения своих лозунгов.

"Я был в Минске, когда проходила эта акция. Большинство людей, которые туда вышли, достаточно равнодушно относятся и к символике, и к политическим лозунгам. А люди, которые пытаются использовать ситуацию, стараются эти лозунги протащить, флаги поднять и таким образом создать картинку, что именно их поддерживает эта масса людей", — рассказал Дзермант.

По мнению эксперта, отработанная технология протестов с белорусами, как и ранее, вряд ли будет результативной, в первую очередь, потому что большинство людей понимает, что этим силам доверять нельзя, даже если что-то вызывает недовольство в самом декрете.

При этом политический эксперт считает ситуацию достаточно серьезной, и этот сигнал властям нельзя сбрасывать со счетов.

"Это значит, что где-то что-то не додумали, не доработали, не разъяснили, раз люди так отреагировали, — отметил эксперт.

Говоря о возможных реформах экономической политики и анонсированном улучшении бизнес-климата в стране, политолог назвал все предпринимаемые шаги безальтернативными "вариантами шоковой терапии".

"На политическом уровне, к сожалению, не просматривается иных предложений. Даже во время " Большого разговора " президент апеллировал к экономическим законам и реформам, на которые нет альтернативного взгляда. Может создаться ложное мнение, что у нас есть только один путь, либеральной экономики и шоковой терапии. В любом случае, должен быть какой-то полюс, несколько вариантов, из которых можно выбирать и комбинировать", — констатировал Дзермант.

Полную версию беседы с политическим экспертом Алексеем Дзермантом о маршах рассерженных белорусов и шоковой терапии белорусской экономики слушайте на радио Sputnik Беларусь.