﻿ Эксперт о маршах рассерженных белорусов и шоковой терапии в экономике. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Эксперт о маршах рассерженных белорусов и шоковой терапии в экономике

20.02.2017 12:52 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Свою оценку прошедшим массовым акциям и возможным действиям со стороны руководства страны на радио Sputnik Беларусь дал политический эксперт, директор белорусской ветви портала "ИМХО-клуб.by", философ Алексей Дзермант.

Эксперт отметил, что недовольство части населения этим декретом вызвано социально-экономическими причинами.

" На мой взгляд, достаточно много людей подпадает под действие этого декрета — несколько сотен тысяч человек, и люди, вероятно, не поняли суть этого декрета. Хотя механизм пересмотра нахождения человека в списках прописан, достаточно обратиться в органы исполнительной власти и налоговые органы, чтобы разъяснить ситуацию со своими доходами", — уточнил эксперт.

Эксперт о маршах рассерженных белорусов и шоковой терапии в экономике
© Sputnik/ Вячеслав Шарапов
Политолог об акциях против налога с "тунеядцев"

По словам политолога, недовольство отдельной части населения "декретом о тунеядцах" сейчас пытаются использовать в своих интересах определенные политические силы, которые увидели хороший повод для продвижения своих лозунгов.

"Я был в Минске, когда проходила эта акция. Большинство людей, которые туда вышли, достаточно равнодушно относятся и к символике, и к политическим лозунгам. А люди, которые пытаются использовать ситуацию, стараются эти лозунги протащить, флаги поднять и таким образом создать картинку, что именно их поддерживает эта масса людей", — рассказал Дзермант.

По мнению эксперта, отработанная технология протестов с белорусами, как и ранее, вряд ли будет результативной, в первую очередь, потому что большинство людей понимает, что этим силам доверять нельзя, даже если что-то вызывает недовольство в самом декрете.

При этом политический эксперт считает ситуацию достаточно серьезной, и этот сигнал властям  нельзя сбрасывать со счетов.

"Это значит, что где-то что-то не додумали, не доработали, не разъяснили, раз люди так отреагировали, — отметил эксперт.

Говоря о возможных реформах экономической политики и анонсированном улучшении бизнес-климата в стране, политолог назвал все предпринимаемые шаги безальтернативными "вариантами шоковой терапии".

"На политическом уровне, к сожалению, не просматривается иных предложений. Даже во время "Большого разговора" президент апеллировал к экономическим законам и реформам, на которые нет альтернативного взгляда. Может создаться ложное мнение, что у нас есть только один путь,  либеральной экономики и шоковой терапии. В любом случае, должен быть какой-то полюс, несколько вариантов, из которых можно выбирать и комбинировать", — констатировал Дзермант.

Полную версию беседы с политическим экспертом Алексеем Дзермантом о маршах рассерженных белорусов и шоковой терапии белорусской экономики слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вслед за Минском в минувшее воскресенье в ряде областных центров Беларуси прошли акции протеста против нашумевшего "декрета о тунеядцах", самый массовый митинг...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Вертолеты Ми-28Н в Сирии не стреляют ракетами без водки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика