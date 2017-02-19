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Подробностей поездки белорусского лидера в РФ не приводится; ранее белорусский президент неоднократно проводил в Сочи встречи, в том числе неформальные, с руководством России.

Президент Беларуси Александр Лукашенко текущую неделю проведет в Сочи, сообщила в понедельник БЕЛТА .



Подробностей поездки белорусского лидера в РФ не приводится.

Напомним, Александр Лукашенко традиционно отправляется в Сочи в феврале. В прошлом году он встретился во время отдыха с премьер-министром и президентом России. В 2015-м — отметил с Владимиром Путиным годовщину Олимпиады. В 2014 году президент совместил отдых с посещением Олимпийских игр. В феврале 2013 года Александр Лукашенко провел в Сочи неделю. В 2011 и 2012 годах президент также отдыхал в Сочи.

У глав государств Беларуси и России назрело немало тем для разговора — начиная с затянувшегося нефтегазового конфликта и заканчивая продовольственными вопросами, пишет tut.by .



