﻿ Первая ступень Falcon 9 совершила успешное приземление: кадры посадки. 21.by
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Первая ступень Falcon 9 совершила успешное приземление: кадры посадки

20.02.2017 13:12 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Ракета-носитель стартовала с космодрома, расположенного на мысе Канаверал в минувшее воскресенье с космическим "грузовиком" Dragon, который повез груз на Международную космическую станцию. Спустя девять минут после старта Falcon 9 совершил вертикальное приземление недалеко от места, с которого он стартовал.

Компания SpaceX, выполняющая грузовые полеты к МКС по контракту с NASA, отрабатывает технологию многоразового использования ракеты-носителя, осуществляя посадки первой ступени Falcon 9 на космодром и на платформу в Атлантике. В компании уверены, что повторное использование первой ступени позволит удешевить космические полеты. Первый повторный полет вернувшихся после старта ракет Falcon 9 намечен на март.

С учетом удачного приземления в воскресенье SpaceX с декабря 2015 года по настоящее время удалось сохранить после запуска восемь первых ступеней Falcon 9.

 
 
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Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешное вертикальное приземление после запуска. Смотрите на видео, как происходила посадка.

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