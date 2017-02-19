Ракета-носитель стартовала с космодрома, расположенного на мысе Канаверал в минувшее воскресенье с космическим "грузовиком" Dragon, который повез груз на Международную космическую станцию. Спустя девять минут после старта Falcon 9 совершил вертикальное приземление недалеко от места, с которого он стартовал.

Компания SpaceX, выполняющая грузовые полеты к МКС по контракту с NASA, отрабатывает технологию многоразового использования ракеты-носителя, осуществляя посадки первой ступени Falcon 9 на космодром и на платформу в Атлантике. В компании уверены, что повторное использование первой ступени позволит удешевить космические полеты. Первый повторный полет вернувшихся после старта ракет Falcon 9 намечен на март.

С учетом удачного приземления в воскресенье SpaceX с декабря 2015 года по настоящее время удалось сохранить после запуска восемь первых ступеней Falcon 9.