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Ученые назвали возможную причину гибели цивилизации ацтеков

20.02.2017 13:27 — Разное | Tut.by  
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Резкое сокращение численности ацтеков могло быть связано со вспышкой паратифа. Препринт научной работы об этом опубликован на сайте bioRxiv, кратко об исследовании сообщает издание Nature News.


Фото: Maunus / wikipedia.org

Эпидемия, убившая большинство ацтеков, получила название «коколизтли» (cocoliztli) — от слова «мор» на их языке. Две вспышки пришлись на 1545 и 1576, из-за них погибло от 7 до 18 миллионов человек. Считается, что болезнь погубила около 80% всего населения империи, по времени ее вспышки совпали с испанским завоеванием.

Ранее не было наверняка известно, какая бактерия вызвала «коколизтли». Исследователи из Института Макса Планка в Йене (Германия) восстановили ДНК бактерий из зубов 29 погребенных в Мексике. Все кроме пятерых были связаны с эпидемией и погибли между 1545 и 1550 годами.

Ученые пришли к выводу, что возбудителем была бактерия Salmonella enterica, которая вызвала болезнь под названием паратиф С. Сейчас паратифом болеют в основном в развивающихся странах. Передается он через фекалии, без лечения погибает 10−15% заразившихся.

Исследователи не исключают, что опасной бактерией коренных мексиканцев могли заразить испанские колонизаторы. Доказано что раньше эта болезнь встречалась в Европе. У коренных жителей не было иммунной защиты от бактерий сальмонеллы, поэтому эпидемия приобрела такой масштаб.

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Возбудителем была бактерия Salmonella enterica, которая вызвала болезнь под названием паратиф С.

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