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Ученые назвали возможную причину гибели цивилизации ацтеков
Резкое сокращение численности ацтеков могло быть связано со вспышкой паратифа. Препринт научной работы об этом опубликован на сайте
Эпидемия, убившая большинство ацтеков, получила название «коколизтли» (cocoliztli) — от слова «мор» на их языке. Две вспышки пришлись на 1545 и 1576, из-за них погибло от 7 до 18 миллионов человек. Считается, что болезнь погубила около 80% всего населения империи, по времени ее вспышки совпали с испанским завоеванием.
Ранее не было наверняка известно, какая бактерия вызвала «коколизтли». Исследователи из Института Макса Планка в Йене (Германия) восстановили ДНК бактерий из зубов 29 погребенных в Мексике. Все кроме пятерых были связаны с эпидемией и погибли между 1545 и 1550 годами.
Ученые пришли к выводу, что возбудителем была бактерия Salmonella enterica, которая вызвала болезнь под названием паратиф С. Сейчас паратифом болеют в основном в развивающихся странах. Передается он через фекалии, без лечения погибает 10−15% заразившихся.
Исследователи не исключают, что опасной бактерией коренных мексиканцев могли заразить испанские колонизаторы. Доказано что раньше эта болезнь встречалась в Европе. У коренных жителей не было иммунной защиты от бактерий сальмонеллы, поэтому эпидемия приобрела такой масштаб.
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Возбудителем была бактерия Salmonella enterica, которая вызвала болезнь под названием паратиф С.
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