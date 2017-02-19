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Почти 500 фур стоят на границе Беларуси и ЕС

20.02.2017 13:29 — Разное | БДГ  
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На границе Беларуси с Литвой стоят 472 большегруза. Такие данные 20 февраля по состоянию на 10:00 приводит Госпогранкомитет Беларуси.

По сравнению с данными на 10:00 суммарная очередь выросла на 18 фур.

Так, на белорусско-литовской границе выезда в ЕС в "Каменном Логе" ожидают 200 грузовиков, в "Котловке"— 110, в "Привалке" — 93, в "Беняконях" - 69.

На польской границе в очередях стоят легковые автомобили: 90 - в пункте пропуска "Домачево"  и 30 – в "Брузгах", и еще 10 фур в «Козловичах» с белорусской стороны и 8 с польской.

На границе с Латвией и Украиной очередей не зафиксировано.  

 
 
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На границе Беларуси с Литвой стоят 472 большегруза. Такие данные 20 февраля по состоянию на 10:00 приводит Госпогранкомитет Беларуси.

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