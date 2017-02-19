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Руководитель администрации канцлера Германии Петер Альтмайер сообщил, что страна в 2017 году депортирует рекордное число мигрантов. Об этом он заявил в интервью изданию Bild am Sonntag.

По словам Альтмайера, из 700 тыс. запросов на предоставление убежища, поданных в 2016 году, около 300 тыс. не были удовлетворены, пишет "Ведомости" .

Чиновник также сообщил, что в прошлом году из Германии было депортировано около 80 тыс. мигрантов.

Ранее сообщалось, что население Германии увеличилось примерно на 600 тыс. человек за 2016 год по сравнению с предыдущим годом в связи с высоким миграционным приростом.