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Германия планирует депортировать рекордное число мигрантов
20.02.2017 13:27 — Разное | Ежедневник
фото: e-news.su
Руководитель администрации канцлера Германии Петер Альтмайер сообщил, что страна в 2017 году депортирует рекордное число мигрантов. Об этом он заявил в интервью изданию Bild am Sonntag.
По словам Альтмайера, из 700 тыс. запросов на предоставление убежища, поданных в 2016 году, около 300 тыс. не были удовлетворены, пишет
Чиновник также сообщил, что в прошлом году из Германии было депортировано около 80 тыс. мигрантов.
Ранее сообщалось, что население Германии увеличилось примерно на 600 тыс. человек за 2016 год по сравнению с предыдущим годом в связи с высоким миграционным приростом.
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Руководитель администрации канцлера Германии Петер Альтмайер сообщил, что страна в 2017 году депортирует рекордное число мигрантов. Об этом он заявил в интервью...
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