|
За первую неделю "безвиза" Беларусь посетили 1100 иностранцев
С 12 февраля безвизовым режимом для посещения Беларуси воспользовались граждане 46 стран мира.
С 12 февраля, когда начал действовать пятидневный визовый режим для граждан 80 стран мира, Беларусь посетили 1108 иностранцев из 46 стран.
Наибольший интерес к Беларуси проявил жители Германии (176 человек), Польши (163 человека), Италии (112).
Такие цифры
9 января Лукашенко
А 6 февраля
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 12 февраля безвизовым режимом для посещения Беларуси воспользовались граждане 46 стран мира. С 12 февраля, когда начал действовать пятидневный визовый режим для...
|
Архив (Разное)
Комментарии