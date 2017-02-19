С 12 февраля безвизовым режимом для посещения Беларуси воспользовались граждане 46 стран мира.

С 12 февраля, когда начал действовать пятидневный визовый режим для граждан 80 стран мира, Беларусь посетили 1108 иностранцев из 46 стран.

Наибольший интерес к Беларуси проявил жители Германии (176 человек), Польши (163 человека), Италии (112).

Такие цифры приводит БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Госпогранкомитета Антона Бычковского.

9 января Лукашенко подписал указ о безвизовом въезде в страну для граждан 80 государств, которые въезжают в Беларусь на срок до пяти дней через Национальный аэропорт в Минске. С 12 февраля безвизовыйй режим вступил в действие .