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Путин не планирует встречаться с Лукашенко в ближайшие дни
20.02.2017 14:11 — Разное | Ежедневник
фото: rosbalt.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча российского лидера Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко, который в настоящее время находится с визитом в Сочи, не планируется.
«Насколько нам известно, Александр Григорьевич находится в Сочи, это частная поездка», — сказал Песков, пишет
По его словам, на ближайшие дни встреча с Лукашенко не значится в графике президента России.
При этом пресс-секретарь отметил, что по-прежнему продолжается работа по согласованию сроков проведения Высшего госсовета Россия — Беларусь.
Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко проведет неделю в Сочи.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча российского лидера Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко, который в...
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