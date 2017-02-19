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Суд по делу об убийстве в ТЦ "Европа": Казакевич не сожалеет о содеянном
20.02.2017 13:53 — Разное | Ежедневник
фото: sputnik.by
Владислав Казакевич не жалеет о нападении на посетителей торгового центра "Европа", а также не сочувствует пострадавшим и родственникам погибшей женщины.
Об этом он заявил во время судебного заседания, передает корреспондент
Во время процесса адвокат задавал обвиняемому вопросы, сожалеет он о содеянном и сочувствует ли пострадавшим людям, а также родственникам погибшей.
"Нет, - отвечал Владислав Казакевич. - Сожалею только, что мало убил". Молодой человек понимал и осознавал, что ранения бензопилой обернутся для пострадавших обширными телесными повреждениями, которые принесут тяжелые физические страдания.
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Владислав Казакевич не жалеет о нападении на посетителей торгового центра "Европа", а также не сочувствует пострадавшим и родственникам погибшей женщины.
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