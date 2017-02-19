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"Минскооблдорстрой" предлагает пересмотреть систему сбора "транспортного налога"

20.02.2017 13:59 — Разное | Tut.by  
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Автовладельцы уплачивают фиксированную сумму «дорожного налога» — это вызывает ряд вопросов и требует пересмотра. Об этом сообщил руководитель «Минскоблдорстроя» Денис Степанов.


— Ко мне приходят люди и говорят, что пользуются автомобилем 2−3 раза в год во время поездок на дачу. Почему они должны платить те же деньги, что и, условно говоря, индивидуальный предприниматель, эксплуатирующий дорогу ежедневно? — задаётся вопросом Денис Степанов. И отмечает, что, по его мнению, решить проблему можно было бы, внедрив американский опыт: заложив сумму налога в стоимость топлива.

— На мой взгляд, такая система была бы более эффективна и справедлива. Чем больше человек ездит, тем больше он и платит. А тот автовладелец, который использует автомобиль реже, экономит свои деньги, — аргументирует руководитель. — Не стоит забывать и об иностранцах, которые едут транзитом через Беларусь. Они не платят транспортный сбор, особенно если движутся по бесплатным дорогам, но при этом они пользуются услугами наших автозаправочных станций, покупают топливо, и если бы налог был включен в его стоимость, то владельцы этих транспортных средств также оплачивали бы износ, который наносят нашим дорогам.

Кроме того, Денис Степанов отметил, что средства, привлечённые за счёт транспортного налога, сегодня идут на ремонт и содержание дорожной сети.

— В 2017-м Минская область получит порядка 30 миллионов рублей. Этой суммы сегодня недостаточно, чтобы закрыть все проблемные вопросы, — подчеркнул генеральный директор КУП «Минскоблдорстрой». И добавил, что если его инициатива будет поддержана, то изменения могут вступить в силу уже со следующего года.

 
 
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Автовладельцы уплачивают фиксированную сумму "дорожного налога" - это вызывает ряд вопросов и требует пересмотра.

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