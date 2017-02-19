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Гидромет: идут атмосферные фронты, которые принесут мокрый снег

20.02.2017 14:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 фев – Sputnik. Неустойчивая погода ожидается в Беларуси в ближайшие дни: атмосферные фронты принесут на территорию страны порывистый ветер и осадки, сообщили Sputnik в понедельник в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По информации синоптиков, во вторник во многих районах Беларуси пройдут мокрый снег и дождь, ночью по Витебской области – сильные, а температура воздуха ночью составит от –1 до +4°С, днем – до +8°С.

"22 февраля ночью через республику будет перемещаться холодный атмосферный фронт, днем с юга Балтики сместиться система фронтов от очередного атлантического циклона с центром над Швецией", – сказали в Гидромете.

Собеседники Sputnik также уточнили: снова ожидается мокрый снег и порывистый ветер, ночью термометры покажут от –4 до +2°С, днем – от 2 до +4°С, по юго-западу Беларуси – до +6°С.

В День защитника Отечества, 23 февраля, погода существенно не изменится – снова пройдут осадки, которые будут сопровождаться сильным порывистым ветром, температурный режим останется прежним – ночью заморозки, днем выше 0°С.

 
Теги: Минск
 
 
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Синоптики обещают, что в последующие три дня погода не изменится: будет ветрено, но достаточно тепло.

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