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Продюсер "Защитников": с молодежью нужно говорить на понятном ей языке

20.02.2017 14:14 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Продюсер киноленты Гевонд Андреасян рассказал о том, что идея снять супергеройский фильм пришла к нему давно. Перед ним стояла достаточно сложная задача по реализации задуманного, на что ушло два года.

По его словам, с молодежью нужно говорить  на понятном ей языке. Сегодня — это супергерои. Они говорят с молодежной аудиторией о ценностях с помощью кино.

Продюсер "Защитников": с молодежью нужно говорить на понятном ей языке
© Sputnik / Виктор Толочко
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Гевонд Андреасян пояснил, что выбор в пользу советских супергероев неслучаен. "Советские герои сохраняют свою национальную идентичность. Когда я учился в школе, в классе были представители 14 национальностей, и мы все были как братья".

Продюсер пошутил, что работая над фильмом они исполнили мечту сотен тысяч людей — разрушили Москва-сити. А исполнитель одной из ролей в фильме Себастьян Сисак заново выучил русский язык.

Согласно сюжету фильма, во времена Холодной войны секретная организация "Патриот" создала отряд супергероев, в который вошли участники из различных советских республик. В состав отряда входили: Хан, Лер, Ксения и Арсус. Однако посмотреть на этих супергероев в действии не представилось возможности, и отряд пришлось расформировать.

Уже в наше время над Москвой нависла угроза невиданных масштабов, и спасти город могут только сверхлюди, сделанные в СССР.

Смотрите видео пресс-конференции создателей фильма "Защитники" на Sputnik.

 
 
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