Подробности первого дня судебного заседания на радио Sputnik Беларусь рассказала специальный корреспондент информационного агентства Sputnik Тамара Беляева, которая следит за процессом в зале суда.

На скамье подсудимых — 18-летний студент первого курса МИТСО Владислав Казакевич, который 8 октября прошлого года напал с бензопилой и топором на сотрудников и посетителей торгового центра "Новая Европа". Его обвиняют по нескольким статьям уголовного кодекса, среди которых "приготовление к массовому убийству с особой жестокостью" и "убийство с особой жестокостью".



© Sputnik / Виктор Толочко Казакевич не сожалеет о случившемся в ТЦ "Новая Европа"

"В ходе первого дня заседания обвиняемый полностью признал свою вину , но заявил, что не сожалеет о содеянном. Мало того, сожалеет, что мало убил", — рассказала Беляева.

Корреспондент отметила, что во время первого дня заседания сам обвиняемый озвучил ужасающие подробности. Он сообщил, что планировал массовый теракт, а также намеревался вызвать на дом проститутку, чтобы потренироваться на ней, как он будет убивать людей.

"В зале заседания не было свободных мест, но родители обвиняемого на заседание суда не пришли. Есть информация, что отец приходил к началу, но не стал заходить в здание суда", — сказала Беляева.

Также корреспондент сообщила, что в начале судебных слушаний пострадавшие заявили иски. К примеру, мать убитой женщины заявила иск о возмещении морального вреда, который оценила в 65 тысяч рублей.

В начале судебного заседания была озвучена информация о том, что отец Владислава Казакевича уже начал выплачивать моральную компенсацию, кому-то из потерпевших он выплатил тысячу белорусских рублей, кому-то две, рассказала корреспондент.

"Обвиняемый абсолютно хладнокровен, он улыбается, когда отвечает на вопросы прокурора и сообщает подробности кровавой резни, очень подробно рассказывает, как покупал безнопилу, топор, балаклаву, наушники. Он рассказал о том, что включил музыку, чтобы было веселее убивать", — уточнила Беляева.

Говоря об атмосфере в зале суда, корреспондент отметила, что родственники погибшей не могли сдержать слез, видя такое поведение обвиняемого. Судья сделал ему замечание, чтобы подсудимый не пользовался сленгом, поскольку он находится в зале суда, а не в компании приятелей.



© Sputnik / Виктор Толочко Мать убитой в ТЦ "Новая Европа" заявила иск в размере Br65 тысяч

Также корреспондент рассказала о том, что в ходе первого дня заседания много внимания суд уделил попыткам обвиняемого совершить суицид, всего таких попыток было 4.

"Эти попытки были в 2014 году, в одной из них он пытался отравиться угарным газом в гараже отца, в другой совершил попытку повешения. Особых причин к суициду сам Казакевич не помнит, при этом родители были в курсе его суицидальных проблем", — рассказала Беляева.

На момент совершения преступления обвиняемый не достиг 18-летнего возраста, и хотя в настоящее время он полностью совершеннолетний, ему грозит срок до 15 лет лишения свободы, уточнила корреспондент.

Подробности судебного процесса над "подростком с бензопилой" из зала Минского городского суда от корреспондента Sputnik Тамары Беляевой, которая находится в зале суда, слушайте на радио Sputnik Беларусь.