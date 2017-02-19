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"На пятьдесят оттенков темнее" остался в лидерах проката в Минске, "Лего: Бэтмен" - в США
За минувшую неделю в первых строчках прокатов Минска и США не произошло изменений: проекты
Мелодрама «На пятьдесят оттенков темнее» заработала в Минске, в кинотеатрах столичного «Киновидеопроката», очередные 93,5 тысяч белорусских рублей — это первое место в топ-5. В США фильм также сохранил позицию прошлой недели: у картины второе место и 21 миллион долларов сборов. Мировые сборы проекта на данный момент составляют 277 миллионов долларов.
Второе место в Минске занял боевик
Третье место в Минске заняла премьерная комедия
— «Гуляй, Вася» имеет все задатки настоящего денежного хита — это смешное, смелое, энергичное, неглупое кино, которое вдобавок еще и ни на что не похоже. Вроде бы опять «про быдло и водку», но с тем же «Горько» практически ничего общего.
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Четвертое и пятое места в столице достались проектам
При этом в США мультик «Лего Фильм: Бэтмен» вторую неделю лидирует в прокате. За минувшие выходные проект заработал 34 миллиона долларов за океаном, а всего в копилке анимации 171 миллион долларов.
Также стоит отметить не слишком мощный старт фильма
Еще более слабый старт показал триллер Гора Вербински «Лекарство от здоровья», собравший только 4,2 миллиона при бюджете в 40 миллионов долларов.
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Проекты "На пятьдесят оттенков темнее" и "Лего: Бэтмен" продолжили возглавлять кассовый рейтинг. Подробные цифры узнаете из сборов.
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