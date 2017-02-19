За минувшую неделю в первых строчках прокатов Минска и США не произошло изменений: проекты «На пятьдесят оттенков темнее» и «Лего: Бэтмен» продолжили возглавлять кассовый рейтинг. Подробные цифры сборов — в обзоре AFISHA.TUT.BY.





Мелодрама «На пятьдесят оттенков темнее» заработала в Минске, в кинотеатрах столичного «Киновидеопроката», очередные 93,5 тысяч белорусских рублей — это первое место в топ-5. В США фильм также сохранил позицию прошлой недели: у картины второе место и 21 миллион долларов сборов. Мировые сборы проекта на данный момент составляют 277 миллионов долларов.





Второе место в Минске занял боевик «Джон Уик 2» . Сборы фильма в столице 43 тысячи рублей. В мировом прокате у картины заработок в 90 миллионов долларов.

Третье место в Минске заняла премьерная комедия «Гуляй, Вася!» режиссера Романа Каримова. За выходные картина заработала почти 42 тысячи рублей. Российские критики поставили высокую оценку фильму. Так, Борис Хохлов из журнала Empire написал:

— «Гуляй, Вася» имеет все задатки настоящего денежного хита — это смешное, смелое, энергичное, неглупое кино, которое вдобавок еще и ни на что не похоже. Вроде бы опять «про быдло и водку», но с тем же «Горько» практически ничего общего.

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Четвертое и пятое места в столице достались проектам «Обитель зла: Последняя глава» и «Лего Фильм: Бэтмен» . Доходы фильмов — 32 и 23 тысячи белорусских рублей.

При этом в США мультик «Лего Фильм: Бэтмен» вторую неделю лидирует в прокате. За минувшие выходные проект заработал 34 миллиона долларов за океаном, а всего в копилке анимации 171 миллион долларов.

Также стоит отметить не слишком мощный старт фильма «Великая стена» в США. Картина заработала только 18 миллионов, хотя мировые сборы должны создателей радовать: 263 миллиона долларов.

Еще более слабый старт показал триллер Гора Вербински «Лекарство от здоровья», собравший только 4,2 миллиона при бюджете в 40 миллионов долларов.