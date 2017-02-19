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Признание Россией документов ДНР и ЛНР не вносит никаких корректив в работу белорусского погранведомства, въехать в Беларусь по таким документам, как и раньше, невозможно, сообщил представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

"Это не вносит никаких корректив в работу белорусской пограничной службы. Если мы такого человека встретим у себя на границе, данный человек через границу пропущен не будет, если у него будут отсутствовать документы, дающие право пересечения госграницы республики Беларусь. Въехать в настоящий момент граждане по этим документам (документам ДНР и ЛНР – ИФ в республику Беларусь на границе с Украиной, Евросоюзом не могут. Также будет нарушением законодательства и въезд их через российско-белорусский участок границы", - сказал Бычковский.

Хотя последнее, по его словам, это больше компетенция министерства внутренних дел, пишет "Интерфакс-Запад" .

"Этот вопрос больше к министерству внутренних дел, поскольку пограничников у нас на российском направлении нет. Порядок пребывания и соблюдение правил пребывания иностранными гражданами на территории Республики Беларусь – исключительно компетенция министерства внутренних дел", - добавил собеседник агентства.

Как сообщалось, в минувшую субботу президент РФ Владимир Путин подписал указ "О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

Как говорится в документе, решение принято "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права".

Согласно документу, в России "признаются действительными документы, удостоверяющие личность, документы об образовании и (или) о квалификации, свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств, выданные соответствующими органами (организациями), фактически действующими на территориях указанных районов, гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на этих территориях".

"Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, могут осуществлять въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации без оформления виз на основании документов, удостоверяющих личность (несовершеннолетние дети в возрасте до 16 лет - на основании свидетельства о рождении), выданных соответствующими органами, фактически действующими на территориях указанных районов", - отмечается в документе.

