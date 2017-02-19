МИНСК, 20 фев — Sputnik. Белорусский электромобиль будет стоить примерно вдвое дороже его бензинового аналога, собранного на предприятии "БелДжи", сообщил генеральный директор Объединенного института машиностроения Национальной академии наук Беларуси Сергей Поддубко в интервью газете "Республика" .

Он отметил, что электромобили стоят недешево во всем мире и привел пример Китая, где машина с двигателем внутреннего сгорания стоит 13 тысяч долларов, а его электрический аналог — почти вдвое дороже.



© REUTERS Kim Kyung-Hoon Honda и Hitachi планируют совместно производить электродвигатели

"К стоимости авто добавляется цена накопителя (аккумуляторной батареи — Sputnik), это самый дорогой элемент. Не менее важная составляющая — двигатель, для производства которого нужны импортные редкоземельные материалы", — цитирует издание слова Поддубко.

По словам собеседника газеты, белорусский электромобиль также будет дороже, к примеру, бензинового аналога, которые производит "БелДжи" — примерно в два раза.

"Но это будет еще зависеть от серии: чем она будет больше, тем цена ниже", — подчеркнул Поддубко.

Он также добавил, что специалисты заложили автономность не менее ста километров при скорости около 90 километров в час, а полная зарядка накопителя составит от трех до четырех часов. При этом в случае постановки электромобиля на конвейер батареи планируется использовать отечественной сборки, технология их производства уже отрабатывается.

О том, что специалисты НАН работают над созданием отечественного электромобиля , стало известно в конце прошлого года. Председатель президиума НАН Владимир Гусаков отмечал, что в 2017 году, который объявлен Годом науки , будет представлен опытный образец.