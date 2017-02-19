﻿ В Бресте только 1720 человек уплатили "налог на тунеядство". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Бресте только 1720 человек уплатили "налог на тунеядство"

20.02.2017 15:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

20 февраля истекает срок уплаты сбора на финансирование государственных расходов за 2015 год. По сведениям двух районных налоговых инспекций Бреста, всего жителям областного центра было направлено 18,5 тысячи извещений на уплату сбора, пишет «Вечерний Брест».

1720 человек к этому дню уплатили сбор. Чуть более полутысячи — 524 — обратились в специально созданные комиссии с просьбой исключить их из числа плательщиков либо снизить размер сбора.

Остальные 16,5 тысячи брестчан никак не отреагировали на извещения. За неуплату или несвоевременную уплату сбора предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 2 до 4 базовых величин либо административный арест на срок до 15 суток с привлечением к общественным работам.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16,5 тысячи брестчан никак не отреагировали на присланные из налоговой извещения.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Интернет против обменника. Белорусы стали чаще менять валюту по безналу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика