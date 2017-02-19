20 февраля истекает срок уплаты сбора на финансирование государственных расходов за 2015 год. По сведениям двух районных налоговых инспекций Бреста, всего жителям областного центра было направлено 18,5 тысячи извещений на уплату сбора, пишет «Вечерний Брест» .

1720 человек к этому дню уплатили сбор. Чуть более полутысячи — 524 — обратились в специально созданные комиссии с просьбой исключить их из числа плательщиков либо снизить размер сбора.

Остальные 16,5 тысячи брестчан никак не отреагировали на извещения. За неуплату или несвоевременную уплату сбора предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 2 до 4 базовых величин либо административный арест на срок до 15 суток с привлечением к общественным работам.