Почти каждый четвертый доллар-евро белорусы покупают безналичным способом — с помощью смартфона и компьютера. Чтобы поддержать европейскую тенденцию, банки все чаще пересматривают курсы для владельцев карт, а также «познакомили» с инвалютой мобильные приложения и даже отказались от маржи при продаже и покупке доллара. Но так ли уж выгодно приобретать валюту вне обменника?



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По безналу валюту чаще покупают, в обменниках — сдают

Мода покупать валюту через интернет добралась и до Беларуси. По данным Нацбанка, в январе население приобрело более 102 миллионов долларов безналичной валюты — 23,6% от общего объема покупки. Выходит, что почти четверть всех долларов, евро и российских рублей белорусы получили в онлайн-режиме — через мобильный и интернет-банк. Дистанционное банковское обслуживание хотя и медленно, но теснит традиционные обменники.

Спрос на безналичный обмен среди населения растет последние два года. Так, согласно статистике регулятора, в январе 2015 года белорусы набрали валюты через интернет в 4 раза меньше в сравнении с прошлым месяцем. На то время на карточки приходилось немногим более 6% всей купленной инвалюты — по сути, капля в море.

Через интернет иностранную валюту чаще покупают, чем продают — сальдо среди физлиц в прошлом месяце составило около 30 миллионов долларов. А вот в случае с наличными ситуация противоположная: в январе чужеземных банкнот белорусы сдали на 161 миллионов долларов больше, чем купили. Дисгармонию объяснить несложно: людям удобно приобретать валюту по безналу, когда на счет поступает зарплата, тогда как «кровные» доллары и евро приходится нести на обмен из личных закромов.

Интерес к покупке валюты «в онлайне» объясняется популярностью безналичных расчетов (сейчас на каждого жителя приходится 1,3 карточки), а вслед за ним — мобильного и интернет-банкинга. Белорусы наловчились платить за услуги через ЕРИП, переводить деньги со счета на счет, а теперь — еще и менять валюту по карточке.

Большинство банков позволяют своим клиентам менять валюту через интернет-банкинг. В некоторых случаях это можно делать и с помощью мобильных приложений. При этом банки пошли навстречу продвинутым клиентам: если раньше онлайн-курс сильно проигрывал тем, что ставили обменники, то сейчас зачастую опережает их. Менять валюту через интернет стало выгоднее и удобнее, чем возится с «наличкой».

Некоторые банки на этом не остановились — запустили карты со спецкурсами, которые привлекательнее «оффлайновых». Так, Альфа-Банк выпустил карточку «А-Курс», привязав ее к приложению Insync.by, МТБанк — PayOkay, а Идея Банк — «Лучший курс».

Конкуренция между банками перемещается в интернет. «Многие банки стараются предоставить лучшие условия по покупке „в онлайне“, чтобы повысить ценность своих цифровых продуктов, — поясняет руководитель электронного бизнеса Альфа-Банка (Беларусь) Ольга Филипенко. — Мы, например, первыми в стране предложили покупать и продавать доллары через приложение Insync.by по одинаковому курсу. За этим будущее — банки будут звать клиентов в интернет, предлагая чаще использовать смартфоны и компьютеры».

Как отличаются курсы по карточке и в обменнике?



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Каждый второй банк устанавливают разные курсы для посетителей обменников и владельцев карточек. Причем часто для последних условия могут быть лучше.

Банк Наличный курс продажи 1 USD* «Карточный» и онлайн-курсы продажи 1 USD* Альфа-Банк 1,8860 1,8860 Альфа-Банк (Insync.by) 1,8860 1,8770 Белагропромбанк 1,8880 1,8890 Беларусбанк 1,8870 1,8860 Белгазпромбанк 1,8810 1,8800 Белинвестбанк 1,8860 1,8830 БПС-Сбербанк 1,8800 1,8800 БСБ Банк 1,8790 1,8790 МТБанк 1,8790 1,8790 Банк Москва-Минск 1,8800 1,8800 Приорбанк 1,8920 1,8920 Банк БелВЭБ 1,8850 1,8850 Банк ВТБ 1,8950 1,8950

* по состоянию на 13.00 20 февраля

В обменниках Беларусбанка, например, за доллар просят 1,8870 рубля*, а по карточке немного меньше — 1,8860. «Карточный» курс евро, напротив, выше — 2,0100 против 2,0050.

Белинвестбанк также поощряет безналичный обмен: «в онлайне» доллар стоит 1,8830 рубля, а в обменных пунктах — 1,8860 (при сумме до $ 1000). Аналогичная ситуация с европейской валютой, которая с помощью «пластика» обойдется в 2 рубля ровно против 2,0050 в отделениях. У Белгазпромбанка «карточный» курс покупки доллара также предпочтительнее, хотя и с символической разницей — всего 0,1 копейки.

Альфа-Банк для владельцев карты «А-Курс» продает доллар за 1,8770 рубля (кстати, за столько же и покупает) через приложение Insync.by, причем наличный курс в банке выше почти на копейку. Правда, есть ограничения: в месяц по умолчанию можно приобрести до 300 долларов. Лимит, правда, можно докупить или увеличить, если часто расплачиваться «пластиком». Для всех остальных карточек онлайн-курсы валют совпадают с наличными.

В Белагропромбанке, напротив, валюту выгоднее приобретать за наличные. Доллар в обменнике стоит 1,8880 рубля, а по карточке — 1,8890. При покупке евро «оффлайновый» курс также ниже — на 0,7 копейки.

Онлайн-курс доллара в БСБ Банке такой же, как и в головном офисе. Однако в некоторых отделениях предлагают более интересные условия. Выгоднее приобретать валюту за наличные и в Технобанке.

В Идея Банке сделали проще: владельцам карты «Лучший курс» предложили менять валюту с выгодой в 0,001 BYN в сравнении с котировками в головном офисе.

В МТБанке доллар в интернет-банкинге стоит столько же, сколько и в обменнике — 1,8790 рубля. Исключение — карта PayOkay, но она предназначена только для расчетов за границей.

Курсы обмена валют в Приорбанке, БПС-Сбербанке, БелВЭБ, Банке ВТБ, Банке Москва-Минск и Технобанке одинаковые «в оффлайне» и «в онлайне». В этих случаях использовать «пластик» оправдано лишь с точки зрения удобства — экономической выгоды нет никакой.

Эпоха наличных обменов близится к закату?



фото с сайта hntr.ru

Беларуси есть к чему стремиться и на кого равняться. В развитых странах банки сознательно уходят от обмена валют за наличные. Среди самых безналичных — Бельгия, Швеция и Норвегия. В центре Осло, например, всего несколько обменных пунктов: все операции, в том числе по обмену крон на евро, местное население совершает «в онлайне». К тому же призывает и иностранцев. Рано или поздно это ожидает и Беларусь: стоит только банкам сделать онлайн-курс на покупку валюты ниже рыночного, как население забудет о том, что значит бегать по обменникам и стоять в очередях за хрустящими банкнотами.