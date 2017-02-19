Работа пригородного экспрессного автобусного маршрута № 449Э организуется 25 февраля в связи с проведением на территории РЦОП «Раубичи» Кубка мира по фристайлу, сообщили БЕЛТА в ГП «Минсктранс».

Фото: Евгений Ерчак

Экспресс № 449Э будет следовать по маршруту «ст. м. «Борисовский тракт» — Раубичи»: просп. Независимости — ул. Калиновского — ул. Карбышева — АД М-3 — АД Р-80 в прямом направлении, АД Р-80 — АД М-3 — ул. Карбышева — ул. Калиновского — просп. Независимости в обратном направлении с выполнением остановки «Карбышева» в обоих направлениях движения.

Отправление от ст. м. «Борисовский тракт» — в 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.0, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00.

Отправление с Карбышева — в 7.40, 8.10, 8.40, 9.10, 9.40, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 14.10.

Отправление из Раубичей — в 8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 10.05, 10.35, 11.15, 11.50, 12.40, 13.10.

После 13.30 отправление автобусов из Раубичей — по наполнению салона.

Последнее отправление из Раубичей — в 16.30. Стоимость проезда в одном направлении на участке «ст. м. «Борисовский тракт» — Раубичи» — Br1,70; на участке «Карбышева — Раубичи» — Br1,30.