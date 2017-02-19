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Первая безвизовая неделя: 1150 иностранцев, в лидерах немцы и поляки

20.02.2017 16:22 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Иностранные граждане, которые воспользовались безвизовым режимом и прибыли на территорию нашей страны, покидают территорию Беларуси в установленном порядке, сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский на радио Sputnik Беларусь.

"На сегодняшний день органами пограничной службы в национальном аэропорту Минск ни один иностранец, прибывший в безвизовом порядке, не был привлечен к ответственности за нарушение правил пребывания иностранных граждан на территории Республики Беларусь", — отметил Бычковский.

Начиная с 12-го февраля, сотрудниками пограничной службы в Национальном аэропорту Минск оформлены порядка 1150 иностранцев, их них больше всего граждан Германии, на втором месте поляки, третье место заняли итальянцы.

Первая безвизовая неделя: 1150 иностранцев, в лидерах немцы и поляки
© flickr.com/ hans-johnson
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"Это могут быть и туристы, и бизнесмены, которые посещают Беларусь с деловыми целями, есть люди, которые приезжают с личными целями, не только туристическими", — сказал Бычковский.

По словам официального представителя Госпогранкомитета, говорить о какой-то аналитике пока рано, пассажиропоток несколько увеличился, пограничные службы справляются прежними силами, оформление прибывающих иностранцев происходит в штатном режиме.

При возможном увеличении безвизового пребывания иностранных граждан на территории РБ до 12 дней и возросшем пассажиропотоке в национальном аэропорту Госпогранкомитетом могут быть увеличены силы и средства для оформления прибывающих, отметил Бычковский.

Комментарий официального представителя Госпогранкомитета Антона Бычковского об иностранных гражданах, прибывших в Беларусь в первую "безвизовую" неделю, слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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За первую неделю действия указа о безвизовом въезде Беларусь посетили порядка 1150 иностранных граждан, проблем с их своевременным отбытием из страны не возникало.

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